HLV Jordan: ‘U23 Việt Nam nguy hiểm với mọi đối thủ’

Arab SaudiHLV Omar Najhi của Jordan đánh giá cao lối chơi của Việt Nam, miêu tả là nhanh và hiện đại, trước trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á 2026.

* Việt Nam - Jordan: 18h30 thứ Ba 6/1, trên VnExpress.

HLV Omar Najhi cho rằng trận ra quân ở bất cứ giải nào đều khó khăn, nhưng cũng chỉ ra các vấn đề để sửa chữa. Tuy nhiên, ông tin rằng Jordan đã có sự chuẩn bị tốt về thể lực, chiến thuật và đặc biệt là tinh thần. "Tôi hy vọng đội khởi đầu bằng chiến thắng, từ đấy có thêm sự tự do để chơi các trận tiếp theo tốt hơn", HLV Najhi nói ở họp báo trước trận vào chiều nay 5/1.

Trước Việt Nam, Jordan từng thắng hai và hòa một trận. Họ thắng 3-1 ở vòng bảng U23 châu Á 2016, rồi hòa 0-0 tại vòng bảng năm 2020. Cuộc đối đầu gần nhất là giao hữu ngày 10/4/2024 cũng có tỷ số 0-0, nhưng Jordan thắng sau loạt luân lưu.

HLV Omar Najhi chỉ đạo trong buổi tập của đội tuyển bóng đá U23 Jordan tại Arab Saudi vào ngày 3/1/2026. Ảnh: JFA

Tuy nhiên, HLV Najhi không đề cao quá khứ. Ông đã thấy một Việt Nam vừa giành HC vàng SEA Games 33 và tiến bộ rất nhiều trong vài tháng qua.

"Chúng tôi phải cẩn thận, tập trung cao độ với một đội có lối chơi hay và hiện đại", HLV Najhi cho biết. "Tôi ấn tượng với cầu thủ số 7 (Nguyễn Đình Bắc), 11 (Khuất Văn Khang) và 17 (Nguyễn Phi Hoàng). Họ giỏi và rất nhanh".

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, Việt Nam toàn thắng 11 trận ở cấp độ U23 tại các giải chính thức. Ngoài SEA Games 33, đội đăng quang ở giải U23 Đông Nam Á 2025 và vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026. Những điều này càng khiến HLV Omar Najhi ấn tượng.

"Thành tích tốt và sự tiến bộ từng ngày chứng minh HLV Kim đang làm tốt công việc. Ông ấy đã tạo ra tập thể nguy hiểm với mọi đối thủ", nhà cầm quân người Morocco cho hay. "Tôi tôn trọng và chúc HLV Kim mọi điều tốt đẹp ở cuộc đấu ngày mai và trong cả phần còn lại của sự nghiệp".

HLV Omar Najhi, sinh năm 1978, đã có bằng UEFA Pro với sơ đồ ưa thích là 4-2-3-1 hoặc 3-4-3. Ông từng có thời gian làm đào tạo trẻ tại CLB Fulham của Anh, rồi làm trợ lý HLV tại CLB Wydad ở quê nhà và ĐTQG Jordan. HLV này nhận lời dẫn dắt Jordan ở giải U23 châu Á 2026 được khoảng hai tuần.

Jordan là một trong những nền bóng đá tiến bộ nhất châu Á, với bất ngờ đầu tiên là vào chung kết Asian Cup 2023 (thua Qatar). Sau đó, đội lần đầu giành vé dự World Cup 2026, và vào chung kết Arab Cup 2025 (thua Morocco). HLV Najhi miêu tả đây là "kỷ nguyên tích cực" của bóng đá Jordan, đồng thời tạo động lực cho các cầu thủ trẻ.

"Sự kỳ vọng cao của người hâm mộ quê nhà buộc cầu thủ phải trách nhiệm hơn. Họ cũng lấy giải đấu này làm bàn đạp để có thể chen chân vào tập thể dự World Cup 2026", Najhi nói. "Tuy nhiên, tôi cũng nhìn vào thực tế là đội tuyển cần cố gắng từng trận một. Mục tiêu là thắng Việt Nam ngày mai rồi chuẩn bị cho trận kế tiếp".

Jordan vượt qua vòng loại U23 châu Á lần này một cách ấn tượng, với ba trận toàn thắng Turkmenistan, Đài Loan và Bhutan, ghi tới 19 bàn và chỉ thủng lưới một lần.

Ở cấp U23, Jordan cũng chưa bỏ lỡ VCK châu Á nào, trong khi Việt Nam một lần vắng mặt ở kỳ đầu tiên năm 2013. Thành tích tốt nhất của họ là vị trí thứ ba, cũng ở lần đầu tiên tham dự. Còn Việt Nam làm tốt hơn khi từng vào chung kết năm 2018, chỉ thua Uzbekistan ở hiệp phụ.

Hiếu Lương