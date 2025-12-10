HLV Indonesia bị chỉ trích vì đổ lỗi cho cầu thủ

IndonesiaHLV Indra Sjafri đang chịu nhiều áp lực vì công khai chê trách các cầu thủ Indonesia sau trận thua Philippines tại bảng C, bóng đá nam SEA Games 33.

Cựu tuyển thủ Indonesia Greg Nwokolo phản ứng mạnh mẽ về vấn đề này, ngay sau khi phát biểu của ông Sjafri lan truyền. Nwokolo cho rằng HLV 61 tuổi đang né tránh trách nhiệm. Anh đặt câu hỏi vì sao Indonesia thi đấu mờ nhạt suốt 90 phút, thay vì chỉ tập trung vào một tình huống ném biên rồi quy lỗi cho cầu thủ.

HLV Indra Sjafri bị cựu tuyển thủ Indonesia Greg Nwokolo (ảnh nhỏ) chỉ trích. Ảnh: Tempo

"Indonesia chơi như một tập thể đã lâu không tập luyện", cựu tiền đạo 39 tuổi gốc Nigeria nói thêm. "Bóng đá Indonesia nhiều sự cố, cứ như một rạp xiếc. Tôi tôn trọng ông Sjafri, nhưng không thể chấp nhận nổi lời bào chữa đó".

Indonesia bất ngờ thua 0-1 Philippines ở trận ra quân bảng C, SEA Games 33. Bàn thua đến từ tình huống ném biên vốn được coi là sở trường của Indonesia. Sau trận, HLV Sjafri nói rằng đội đã tập kỹ nhưng cầu thủ không làm đúng những gì được yêu cầu. "Chúng tôi đã giao nhiệm vụ cho cầu thủ kèm đúng người, nhưng điều đó không được thực hiện trong bàn thua", HLV từng giúp Indonesia đoạt HC vàng SEA Games 33 nói.

Indonesia được kỳ vọng sẽ cạnh tranh suất vào bán kết, nhưng trận thua Philippines phơi bày nhiều vấn đề. Theo CNN Indonesia, đoàn quân Sjafri triển khai bóng rời rạc, mất liên kết giữa các tuyến và thiếu phương án tấn công rõ ràng. Những hạn chế này càng khiến dư luận hoài nghi về quá trình chuẩn bị của đội trước giải.

"Các quốc gia khác đều tập trung phát triển bóng đá, còn Indonesia chỉ tạo ra những tranh cãi", Nwokolo bình luận. "Những người làm bóng đá Indonesia đều chỉ muốn trở lại vùng an toàn".

Ông Sjafri khi còn là cầu thủ chơi ở vị trí tiền vệ, và có bằng cử nhân kinh tế. Ông đã dẫn dắt mọi cấp độ đội tuyển Indonesia, từ U16, U19, U20, U22, U23 đến đội tuyển quốc gia. Dù vậy, thời gian dẫn đội tuyển của ông chỉ là tạm thời.

Indonesia sẽ chơi trận cuối vòng bảng gặp Myanmar ngày 12/12. Họ buộc phải thắng để cạnh tranh vị trí nhì xuất sắc, do ở bảng C, Philiipines đã chắc chắn nhất bảng với 6 điểm. Tuy nhiên, một ngày trước đó, nếu Việt Nam và Malaysia hòa nhau để cùng có 4 điểm, Indonesia sẽ bị loại.

Hoàng An (theo CNNIndonesia)