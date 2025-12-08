Đương kim vô địch Indonesia thua sốc ở SEA Games 33

Thái LanIndonesia thua Philippines 0-1 ở lượt hai bảng C, qua đó nguy cơ dừng bước ngay tại vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33.

* Ghi bàn: Banatao 45’+1

* Tiếp tục cập nhật

Indonesia mang đội hình mạnh nhất sang Thái Lan để bảo vệ HC vàng SEA Games. Đội cũng được nghỉ lượt đầu, qua đó có thể theo dõi cách chơi của Philippines trong trận thắng Myanmar 2-0. Tuy nhiên, thầy trò HLV Indra Sjafri trải qua 90 phút khó khăn và nhạt nhòa trước một Philippines chơi kỷ luật và chắt chiu cơ hội.

Indonesia (áo trắng) thua Philippines 0-1 ở lượt hai bảng C bóng đá nam SEA Games 33, trên sân 700th Annivesary ở Chiangmai, Thái Lan ngày 8/12/2025. Ảnh: Bola

Đội hình xuất phát

Philippines: Nicholas Guimaraes, Sandro Reyes, Noah Leddel, Gabriel Guimaraes, Dylan Demuynck, Gavin Muens, Alex Monis, Javier Mariona, Jaime Rosquillo, Out Banatao, Santiago Rublico

Indonesia: Cahya Supriadi, Dion Markx, Kadek Arel, Muhammad Ferarri, Dony Tri Pamungkas, Raka Cahyana, Rivaldo, Ivar Jenner, Rayhan Hannan, Rafael Struick, Mauro Zijlstra.

Hiếu Lương