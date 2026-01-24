HLV Hàn Quốc chán nản khi thua Việt Nam

Arab SaudiHLV Lee Min-sung nói với giọng điệu buồn rầu khi Hàn Quốc thua Việt Nam ở loạt luân lưu trận tranh giải ba U23 châu Á 2026.

Trên sân King Abdullah tối 23/1, Hàn Quốc hai lần bị dẫn trước nhưng đều gỡ hòa trong hai hiệp chính. Ngoài ra, họ còn hưởng lợi thế khi Việt Nam mất người vì Nguyễn Đình Bắc nhận thẻ đỏ trực tiếp. Nhưng trong 30 phút hiệp phụ, đội bóng xứ kim chi vẫn không thể tìm được cách khoan thủng hàng thủ Việt Nam, trước khi thua 6-7 ở loạt luân lưu.

Ở họp báo sau trận, HLV Lee Min-sung chỉ trả lời ba câu hỏi chóng vánh với giọng điệu chán nản. "Tôi rất tiếc khi có lợi thế hơn người, đáng lẽ chúng tôi cần thi đấu bình tĩnh hơn", ông Lee nói. "Khi đối thủ thiếu người, chúng tôi nên củng cố hơn lợi thế về kỹ thuật, nhưng rất tiếc đã không làm được".

HLV Lee Min-sung phát biểu sau khi Hàn Quốc thua Việt Nam 6-7 ở loạt luân lưu trận tranh giải ba U23 châu Á 2026, trên sân King Abdullah ở Jeddah, Arab Saudi ngày 23/1/2026. Ảnh: AFC

Trước Việt Nam, Hàn Quốc Kiểm soát bóng 76%, tung ra 32 pha dứt điểm với 12 trúng đích, còn Việt Nam là dứt điểm 5 trúng 3. Số đường chuyền của Hàn Quốc là 898, còn Việt Nam là 299. Sự chênh lệch ấy cho thấy sức mạnh của Hàn Quốc, nhưng cũng thể hiện khả năng tận dụng cơ hội của Việt Nam với hai cú sút trúng đích đều thành bàn của Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Đình Bắc.

Đây là lần đầu Hàn Quốc thua Việt Nam ở cấp độ U23, sau 6 trận thắng và 3 hòa. HLV Lee Min-sung đánh giá đội nhà vẫn đang ở trạng thái hoàn thiện và cần thời gian để tiếp tục phát triển, trong đó có khả năng phòng ngự.

"Chúng tôi dễ bị thủng lưới nên tôi chưa hài lòng với khả năng phòng ngự. Tuy nhiên, đội vẫn có những trận hay, như thắng Lebanon 4-2 ở vòng bảng, thắng Australia 2-1 ở tứ kết. Nhưng chúng tôi cần phát triển kỹ hơn, sâu hơn về kỹ thuật, chiến thuật để đội tốt hơn", ông nói.

Hàn Quốc đã thua ba trận liền ở trận tranh giải ba U23 châu Á. Trước đó, họ thất bại trước Jordan (2-3 ở loạt luân lưu năm 2013) và Qatar (0-1 năm 2018). Trong khi đó, Việt Nam lần đầu đứng thứ ba sau 6 lần dự giải.

Kết quả này khiến HLV Lee đối mặt nhiều áp lực sau màn trình diễn nhạt nhòa của đội tại giải. Tập thể này vắng nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, nhưng vẫn được đầu tư để chuẩn bị cho ASIAD 20 tại Nhật Bản vào tháng 9. Hàn Quốc thậm chí đặt mục tiêu giành HC vàng thứ tư liên tiếp, kể từ năm 2014, như một cách để các cầu thủ được miễn nghĩa vụ quân sự.

Hiếu Lương