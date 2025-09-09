HLV của Yemen: 'Tôi ấn tượng trước sự đoàn kết của Việt Nam'

Phú ThọSau khi thua 0-1 ở lượt cuối bảng C vòng loại U23 châu Á 2026, HLV Al Sunaini thừa nhận Việt Nam đã thi đấu hiệu quả và đoàn kết.

"Xin chúc mừng Việt Nam. Các bạn đã chiến thắng và xứng đáng giành vé trực tiếp vào vòng chung kết U23 châu Á 2026", Al Sunaini mở lời trong cuộc họp báo trên sân Việt Trì, Phú Thọ tối 9/9.

Trước trận, hai đội cùng sáu điểm, nhưng Việt Nam xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại. Chủ nhà vì vậy chỉ cần một trận hòa, trong khi Yemen phải thắng để giật lấy đỉnh bảng cùng tấm vé vào thẳng vòng chung kết. Nếu không thể giành ba điểm, đội khách cần một kết quả tích cực để cạnh tranh vé vớt dành cho bốn đội nhì có thành tích tốt.

HLV Al Sunaini ở họp báo sau trận Yemen thua Việt Nam 0-1 tại vòng loại U23 châu Á 2026, trên sân Việt Trì, Phú Thọ ngày 9/9/2025. Ảnh: Hoàng Huynh

Với tâm thế cửa trên cùng sự cổ vũ của hàng nghìn CĐV, Việt Nam nhập cuộc mạnh dạn, chủ động tấn công. Nhưng sự đột biến trên hàng công không cao, khiến HLV Kim Sang-sik phải sớm điều chỉnh, bằng cách tung Nguyễn Thanh Nhàn và Lê Văn Thuận vào sân từ phút 40. Chính hai cầu thủ này phối hợp với nhau, ghi bàn duy nhất ở phút 70. Từ pha đập nhả bên cánh phải, Thanh Nhàn xộc vào cấm địa, tung cú úp mu căng vào góc hẹp thành bàn.

Ở chiều ngược lại, Yemen chơi phòng ngự phản công khá khoa học. Họ thậm chí tạo được nhiều cơ hội ngon ăn hơn. Nếu Ahmed Mahross tận dụng thành công, hoặc thủ môn Trần Trung Kiên thiếu chắc chắn, chủ nhà có lẽ khó giữ sạch mành lưới.

"Chúng tôi biết đây không phải trận đấu dễ dàng, vì Việt Nam là đội bóng mạnh, tiến bộ qua từng trận", HLV Al Sunaini nhận xét. "Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn, dù có những cơ hội. Lẽ ra Yemen đã có bàn thắng ở cuối hiệp một. Nhưng Việt Nam đã tận dụng tốt hơn. Dẫu sao, tôi cũng hài lòng vì Yemen đã đối đầu với đội bóng hàng đầu châu Á".

Khi được hỏi ấn tượng với vị trí nào của Việt Nam, nhà cầm quân này nói: "Tôi nghĩ các bạn đã chơi với tinh thần đồng đội cao, không thiên về bất cứ cá nhân nào. Tôi ấn tượng với sự đoàn kết đó".

Khép lại vòng bảng, Việt Nam toàn thắng ba trận, ghi bốn bàn và không thủng lưới lần nào, đứng nhất bảng C với chín điểm tuyệt đối. Đây là lần thứ sáu liên tiếp Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết châu Á, với thành tích tốt nhất là á quân năm 2018, dưới trướng HLV Park Hang-seo.

Vòng chung kết U23 châu Á sẽ diễn ra từ 7/1 đến 25/1/2026 tại Arab Saudi, với 16 đội.

Hiếu Lương