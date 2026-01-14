HLV của UAE: 'Việt Nam là tập thể có thực lực'

Arab SaudiSau khi giành vé đi tiếp với tư cách nhì bảng B, HLV Marcelo Broli tỏ ý đề cao Việt Nam - đối thủ tại tứ kết giải U23 châu Á 2026.

* Việt Nam - UAE: 22h30 thứ Sáu 16/1, trên VnExpress.

"Việt Nam chơi gắn kết, phòng ngự chắc chắn, tuân thủ chiến thuật và chuyển trạng thái giỏi để phản công", HLV người Uruguay nhận xét. "Đó là một tập thể rất thực lực và đang có một giải đấu thành công".

Tại giải U23 châu Á năm nay, Việt Nam gây bất ngờ khi toàn thắng trước Jordan, Kyrgyzstan và chủ nhà Arab Saudi. Sau 26 lần dự vòng bảng các giải châu lục, gồm Asian Cup, U23, U20 và U17, đây mới là lần đầu Việt Nam đi tiếp với vị trí đầu bảng. Trong khi đó, UAE đứng nhì bảng B với bốn điểm, nhờ thắng Qatar, hòa Syria và thua Nhật Bản.

HLV Brolihọp báo sau trận UAE hòa Syria 1-1 ở lượt cuối bảng B U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ngày 13/1/2026. Ảnh: AFC

Tuy nhiên, xét lịch sử đối đầu, UAE đang chiếm ưu thế qua 8 trận (hòa 4 và thắng 4). Trong số đó, có 5 trận chính thức, gồm Asiad 14 năm 2002 (hòa 0-0), vòng 1/8 Asiad 17 năm 2014 (thắng 3-1), vòng bảng U23 châu Á 2016 (3-2), tranh HC đồng Asiad 18 năm 2018 (1-1, luân lưu 4-3) và vòng bảng U23 châu Á 2020 (0-0). Hai lần gần nhất, trong các trận giao hữu năm 2022 và 2023, UAE cũng lần lượt thắng 3-0 và 4-0.

Theo HLV Broli, những ngày tới, ông và ban huấn luyện sẽ nghiên cứu sâu hơn về lối chơi và nhân sự của Việt Nam. "Chúng tôi cần tìm ra những điểm yếu của họ. Nhưng cơ bản, chúng tôi đã có cái nhìn rõ ràng về những gì cần chuẩn bị để phát huy tối đa sức mạnh khi đối đầu Việt Nam", nhà cầm quân sinh năm 1978 cho hay.

Broli nổi tiếng trong việc dẫn dắt các đội trẻ. Ông từng vô địch U20 Copa Libertadores, thuộc hệ thống giải đấu cao nhất cấp CLB ở Nam Mỹ, cùng Penarol của Uruguay. Một năm sau, ông dẫn dắt đội tuyển quê nhà lần đầu vô địch U20 World Cup 2023, tổ chức tại Argentina.

Từ năm 2024, Broli chuyển sang dẫn dắt U23 UAE, với lối chơi phát triển bóng từ tuyến dưới và chủ trương tấn công. Dù vậy, HLV người Uruguay cũng linh hoạt thay đổi chiến thuật phù hợp với từng trận, như phòng ngự phản công trước Syria tối qua.

Một trong những vấn đề đáng lo cho HLV Broli là khả năng dứt điểm của UAE. "Chúng tôi biết điểm yếu này, và nó cần được cải thiện trước khi bước vào trận tứ kết với Việt Nam. Cách tốt nhất để thay đổi là không ngừng tập luyện, tập trung hơn nữa để có thể đi sâu", ông nói.

Trận tứ kết giải U23 châu Á 2026 giữa UAE và Việt Nam diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1 theo giờ Hà Nội, vẫn tại sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah.

Hiếu Lương