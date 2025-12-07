HLV của Malaysia toan tính để vượt mặt Việt Nam ở SEA Games

BangkokSau khi thắng ngược Lào, HLV Nafuzi Zain đang cố gắng chuẩn bị để không thua Việt Nam ở lượt cuối, hòng giữ đỉnh bảng B cùng vé vào thẳng bán kết SEA Games 33.

HLV Nafuzi Zain ở họp báo sau trận Malaysia thắng Lào 4-1 tại SEA Games 33 tối 6/12 tại sân Rajamangala, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Đức Đồng

Cùng được ba điểm, nhưng Malaysia đang xếp trên Việt Nam do hơn hiệu số bàn thắng bại (+3 so với +1). Vì vậy, ở trận quyết đấu giữa hai đội ngày 11/12, thầy trò Zain chỉ cần hòa là đảm bảo vị trí nhất bảng.

Đánh giá cao Việt Nam, nhưng Zain tự tin sẽ hoàn thành mục tiêu vòng bảng. "Tôi đã xem trận Việt Nam thắng Lào. Họ là nhà vô địch Đông Nam Á 2025, đương nhiên họ rất, rất mạnh. Việt Nam có những cầu thủ khỏe mạnh, tốc độ, trưởng thành nên luôn là ứng cử viên hàng đầu", ông Nafuzi chia sẻ sau trận thắng Lào. "Vì thế, chúng tôi cần phải cố gắng chuẩn bị thật tốt. Điều quan trọng là không được thua Việt Nam để giữ đầu bảng và vào bán kết".

Dù đã nắm được lợi thế lớn, HLV Zain vẫn tiếp tục than thở khi quá trình chuẩn bị của Malaysia cho SEA Games 33 gặp nhiều trắc trở. Trong đó, họ chưa có được sự phục vụ của ba cầu thủ trụ cột là trung vệ Ubaidullah Shamsul, tiền đạo Aliff Izwan và Fergus Tierney vì CLB chủ quản không nhả người.

"Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn, các cầu thủ bận thi đấu ở giải vô địch quốc gia. Chúng tôi cũng chơi không tốt ở giải U23 Đông Nam Á, cũng như vòng loại U23 châu Á. Vì vậy, việc các cầu thủ thắng ngược Lào 4-1 khiến tôi rất tự hào. Họ đã vượt qua thử thách lớn, chiến đấu, không bỏ cuộc cho đến những phút cuối cùng", ông cho hay.

Cầu thủ Lào gục xuống sân sau khi thua Malaysia 1-4 ở lượt thứ hai bảng B SEA Games 33 tối 6/12 tại sân Rajamangala, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Đức Đồng

Sau hai trận thua, Lào trở thành đội tuyển đầu tiên phải chia tay dù SEA Games 33 chưa khai mạc. HLV Ha Hyeok-jun thừa nhận đội nhà thiếu nhiều yếu tố, yếu hơn các đối thủ. "Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình, cố gắng tuân thủ chiến thuật, nhưng thể lực yếu. Khi xuống thể lực thì mọi thứ không còn theo kế hoạch", HLV người Hàn Quốc thừa nhận.

Ha cũng cho rằng nếu nhìn vào tỷ số qua hai trận đấu của Lào thì Malaysia mạnh hơn Việt Nam, nhưng ông cũng chỉ ra việc các học trò không kịp hồi phục thể lực khi ba ngày đá hai trận. "Nhận định dựa trên tỷ số sẽ không chính xác. Để biết đội nào mạnh hơn cần đợi họ đối đầu nhau. Đó sẽ là một trận đấu thú vị", Ha nhấn mạnh.

Đức Đồng