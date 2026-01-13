HLV Arab Saudi: 'Xấu hổ khi thua Việt Nam'

Arab SaudiHLV Luigi Di Biagio cảm thấy đau lòng và xấu hổ khi Arab Saudi tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng thua Việt Nam, để rồi bị loại từ vòng bảng U23 châu Á 2026.

Trên sân Prince Abdullah Al Faisal tối 12/1, Arab Saudi cầm bóng 60%, tung ra 26 pha dứt điểm với 7 cú trúng đích, nhưng không một lần đánh bại hàng thủ Việt Nam. Trái lại, Việt Nam chỉ tung ra bốn pha dứt điểm, nhưng ghi bàn ngay từ tình huống trúng đích đầu tiên, nhờ công tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ở phút 67. Đây là lần đầu trong lịch sử Arab Saudi thua Việt Nam. Trong 11 lần đối đầu nhau trước trên mọi cấp độ, từ U17 đến, U20, U23 và ĐTQG, họ thắng 10 và hòa một.

"Các cầu thủ Arab Saudi đã cố gắng hết sức, nhưng những gì diễn ra thật đau lòng. Một thất bại đau đớn", HLV Luigi Di Biagio nói. "Thật xấu hổ khi tung ra 26 pha dứt điểm nhưng vẫn thất bại, trong khi Việt Nam ghi bàn từ cú sút trúng đích đầu tiên".

HLV Luigi Di Biagio trong trận Arab Saudi thua Việt Nam 0-1 ở lượt cuối bảng A VCK U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi ngày 12/1/2026. Ảnh: AFC

Trận này, Arab Saudi giữ nguyên lối đá kỹ thuật và ban bật bóng ngắn thường thấy, nhờ sự cơ động của Musab Al Juwayr, Abdulaziz Al Elewai và Faisal Al Subiani. Vào trận với mục tiêu thắng Việt Nam để giành vé vào tứ kết, chủ nhà tạo ra không ít pha bóng sóng gió, nhưng các cú sút đều chưa đủ hiểm để hạ thủ môn Trần Trung Kiên. Phút 43, cột dọc còn một lần từ chối cú đánh đầu của Thamer Al Khaibri.

HLV Di Biagio thừa nhận bóng đá luôn khó lường, nhưng không cho rằng đội bóng của ông chơi không tốt trong hiệp hai. "Chúng tôi tạo ra khoảng bốn cơ hội ngon ăn trong 45 phút còn lại, nhưng càng về cuối, mọi thứ càng khó khăn hơn", ông cho hay. "Bàn thua khiến đà tấn công bị ảnh hưởng. Tôi đã cố gắng thay người, thậm chí mạo hiểm với một cầu thủ chưa đạt thể trạng tốt như Hammam Al Hammami".

Nhà cầm quân người Italy sau đó dành lời khen ngợi bóng đá trẻ Việt Nam đã trưởng thành, phát triển và tổ chức tốt. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng còn một số đội tuyển mạnh hơn đoàn quân HLV Kim Sang-sik đang chờ đón ở những vòng sau.

Về mặt cá nhân, Di Biagio đánh giá Nguyễn Đình Bắc đã tạo ra nhiều tình huống tấn công tốt, kể từ khi vào sân thay người trong hiệp hai. Trong khi đó, thủ môn Trung Kiên cũng có nhiều cản phá ấn tượng và kinh nghiệm. "Cậu ấy rất giỏi trong việc làm chậm nhịp trận đấu. Điều này bình thường vì Việt Nam chỉ cần kết quả hòa là nhất bảng", ông nói thêm.

KSA - VIE Diễn biến chính trận Arab Saudi thua Việt Nam 0-1.

Arab Saudi kết thúc bảng A với 3 điểm, đứng thứ ba. Việt Nam đứng nhất với 9 điểm, còn Jordan là 6 điểm. Kyrgyzstan đứng cuối sau khi toàn thua ba trận. Ở tứ kết vào ngày 16/1, Jordan sẽ gặp Nhật Bản, còn Việt Nam đấu Syria hoặc UAE.

Đây là lần thứ ba Arab Saudi dừng bước ở vòng bảng U23 châu Á, sau năm 2016 và 2018. Họ cũng trở thành chủ nhà thứ ba bị loại từ vòng bảng, sau Oman (2013) và Trung Quốc (2018).

HLV Di Biagio cho rằng LĐBĐ Arab Saudi cần nghiên cứu xây dựng thêm các sân chơi cho cầu thủ trẻ, để được thi đấu và cọ xát nhiều hơn. "Đây không chỉ là vấn đề của đội 23 mà còn cả ĐTQG. Chúng tôi cần có những dự án để giúp các cầu thủ trẻ được thi đấu nhiều hơn nữa", ông cho biết.

Di Biagio, sinh năm 1971, là tiền vệ nổi danh của bóng đá Italy giai đoạn 1995-2005. Ở cấp CLB, ông từng ghi 36 bàn sau 303 trận cho Roma và Inter Milan.

Sau khi giải nghệ năm 2007, Di Biagio chuyển sang huấn luyện và gắn bó với U20, U21 Italy từ năm 2011 đến 2019. Tháng 2/2018, ông được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền ĐTQG Italy để thay Gian Piero Ventura, trong hai trận giao hữu lần lượt thua Argentina 0-2 và hòa Anh 1-1.

Rời cấp ĐTQG, Di Biagio được bổ nhiệm làm HLV SPAL nhưng không giúp đội bóng Serie A thoát khỏi cảnh xuống hạng sau mùa 2019-2020. Sau đó, ông có hai tháng dẫn dắt Dinamo City của Albania cuối năm 2023, trước khi gia nhập U23 Arab Saudi từ đầu năm 2025.

Hiếu Lương