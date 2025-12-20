Hình hài nhà chống lũ ở Hòa Thịnh sau hơn hai tuần xây dựng

Sau hơn hai tuần thi công, phần lớn các căn nhà đã hoàn thành tầng một, khu vực gác lửng tầng hai đang dần hoàn thiện.

Theo UBND tỉnh Đăk Lăk, mức hỗ trợ xây dựng đối với nhà sập hoàn toàn do mưa lũ là 170 triệu đồng mỗi căn; nhà hư hỏng nặng 40 triệu đồng; nhà tốc mái, hư hỏng một phần 10 triệu đồng.