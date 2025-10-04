Hình hài đường ven biển hơn 5.000 tỷ đồng ở Quảng Trị

Dự án đường ven biển Quảng Trị dài 134 km được khởi công trước khi sáp nhập tỉnh. Trong đó, đoạn qua tỉnh Quảng Bình cũ dài 86 km, vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng, do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, khởi công tháng 1/2022, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.
Đoạn qua tỉnh Quảng Trị cũ dài 48 km, kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây, vốn đầu tư 2.060 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, khởi công tháng 4/2022, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2026.
Trong ảnh, hơn 10 km qua xã Ninh Châu đã được thảm nhựa. Sau sáp nhập, toàn tuyến đường ven biển Quảng Trị dài 134 km, đi qua 19 xã, phường.
Đoạn đường ven biển dài 10 km qua đồi cát xã Nam Trạch đã hoàn thành, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc tối đa 80 km/h, mặt đường rộng 12 m với hai làn xe.
Tại các cửa sông lớn như Giang, Roòn, tuyến ven biển tỉnh Quảng Bình cũ đấu nối vào quốc lộ 1, không xây cầu mới.
Đơn vị thi công thảm nhựa qua điện gió xã Cam Hồng. Sau hơn hai năm, những đoạn có mặt bằng cơ bản đã hoàn thành chờ sơn kẻ vạch và lắp biển báo.
Công nhân thi công mương thoát nước qua xã Quảng Trạch. Những khu vực qua rừng phòng hộ chắn cát ven biển ít phải giải phóng mặt bằng nên thi công gần hoàn thành.
Cầu Thạch Hãn 1 dài 1,3 km, rộng hơn 17 m, giá trị xây lắp gần 500 tỷ đồng nối phường Nam Đông Hà với xã Triệu Bình. Đây là một trong những công trình quan trọng nhất trên tuyến, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.
Cầu có kết cấu dầm cáp hỗn hợp 2 trụ tháp, 2 mặt phẳng dây; dầm dạng hộp bằng bêtông cốt thép. Thân trụ tháp được thiết kế kiểu góc cạnh ấn tượng, tạo nét độc đáo về kiến trúc. Đây là cầu có vốn đầu tư lớn nhất trong 27 cầu trên tuyến.
Cầu sông Dinh nối xã Hoàn Lão với xã Nam Trạch dài khoảng 200 m, rộng 12 m, vốn đầu tư 45 tỷ đồng.
Cầu qua xã Sen Ngư thi công xong phần mặt cầu, còn lan can biển báo và đường kết nối vẫn bỏ ngỏ vì vướng mắc mặt bằng.
Những khối bêtông được đúc để phục vụ thi công đoạn qua xã Quảng Trạch lấn biển tránh khu dân cư.
Công nhân hoàn thiện cống thoát nước qua xã Cam Hồng. Hiện các hạng mục cầu cống, công trình thoát nước trên tuyến đã bàn giao mặt bằng.
Tại xã Vĩnh Hoàng, đường chạy qua rừng ven biển mới được đổ đất, đá dăm. Toàn tuyến thi công theo kiểu "xôi đỗ", nơi nào không vướng mặt bằng thì triển khai nên tuyến đường bị đứt đoạn.
Đoạn qua xã Sen Ngư đi xuyên khu dân cư chưa giải phóng mặt bằng nên đơn vị thi công phải ngắt đoạn. Ở những nơi đã có mặt bằng, đơn vị thi công đổ đất, rải đá dăm, nhưng khi gặp nhà dân chưa di dời lại phải dừng.
Trong quá trình triển khai, do giá đất, chi phí tái định cư và chính sách hỗ trợ phát sinh cao hơn so với thời điểm lập dự án, vốn đầu tư phải điều chỉnh. Cuối tháng 6/2025, trước khi sáp nhập tỉnh, HĐND tỉnh Quảng Bình cũ bổ sung thêm 290 tỷ đồng, nâng tổng vốn đầu tư lên gần 2.490 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2026. Đến nay, dự án đã giải phóng mặt bằng được 74/80 km, đạt 92,4%.
Tại tỉnh Quảng Trị cũ, vốn đầu tư cũng tăng thêm 681 tỷ đồng, nâng tổng mức lên 2.741 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027. Hiện đã bàn giao mặt bằng được 32/48 km, đạt 66,5%.
Đắc Thành