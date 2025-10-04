Hình hài đường ven biển hơn 5.000 tỷ đồng ở Quảng Trị

Dự án đường ven biển Quảng Trị dài 134 km được khởi công trước khi sáp nhập tỉnh. Trong đó, đoạn qua tỉnh Quảng Bình cũ dài 86 km, vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng, do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, khởi công tháng 1/2022, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025.

Đoạn qua tỉnh Quảng Trị cũ dài 48 km, kết nối Hành lang kinh tế Đông - Tây, vốn đầu tư 2.060 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, khởi công tháng 4/2022, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2026.

Trong ảnh, hơn 10 km qua xã Ninh Châu đã được thảm nhựa. Sau sáp nhập, toàn tuyến đường ven biển Quảng Trị dài 134 km, đi qua 19 xã, phường.