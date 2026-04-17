Hiện trang quốc lộ 1 qua Hà Nội trước khi mở rộng lên 10 làn xe

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án mở rộng quốc lộ 1 lên 10 làn xe. Đoạn đường dài 36,3 km, đi qua 18 xã, phường; điểm đầu từ hầm Kim Liên (phường Kim Liên), điểm cuối tại nút giao cầu Giẽ (xã Đại Xuyên). Trong ảnh là khu vực ngã tư hầm Kim Liên, nơi có lưu lượng phương tiện lớn qua lại mỗi ngày.
UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án mở rộng quốc lộ 1 lên 10 làn xe. Đoạn đường dài 36,3 km, đi qua 18 xã, phường; điểm đầu từ hầm Kim Liên (phường Kim Liên), điểm cuối tại nút giao cầu Giẽ (xã Đại Xuyên). Trong ảnh là khu vực ngã tư hầm Kim Liên, nơi có lưu lượng phương tiện lớn qua lại mỗi ngày.
Tuyến đường chạy qua ga Giáp Bát, bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm. Từ đây, xe khách tỏa đi nhiều tỉnh thành như Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh...
Tuyến đường chạy qua ga Giáp Bát, bến xe Giáp Bát và bến xe Nước Ngầm. Từ đây, xe khách tỏa đi nhiều tỉnh thành như Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh...
Quốc lộ 1, đoạn đường Giải Phóng, hiện là số ít đường ở Hà Nội phân chia làn ôtô và xe máy, xe đạp riêng biệt. Song do mật độ phương tiện lớn, các xe vẫn chạy lấn làn nhau.
Quốc lộ 1, đoạn đường Giải Phóng, hiện là số ít đường ở Hà Nội phân chia làn ôtô và xe máy, xe đạp riêng biệt. Song do mật độ phương tiện lớn, các xe vẫn chạy lấn làn nhau.
Trong 36,3 km, hiện có hơn 10 km đã được mở rộng lên 8 làn xe chạy, kéo dài từ điểm đầu cho tới đoạn gần chùa Yên Phú, xã Ngọc Hồi.
Quý I/2026, quốc lộ 1 đoạn 3,8 km Ngọc Hồi - Văn Điển đã hoàn tất việc mở rộng từ 4 lên 8 làn xe.
Trong 36,3 km, hiện có hơn 10 km đã được mở rộng lên 8 làn xe chạy, kéo dài từ điểm đầu cho tới đoạn gần chùa Yên Phú, xã Ngọc Hồi.
Quý I/2026, quốc lộ 1 đoạn 3,8 km Ngọc Hồi - Văn Điển đã hoàn tất việc mở rộng từ 4 lên 8 làn xe.
Với lưu lượng phương tiện lớn, hay xảy ra tai nạn, sau khi mở rộng đoạn Ngọc Hồi - Văn Điển đã phân tách làn xe máy, xe đạp với làn ôtô. Người dân sống hai bên đường phải chờ hơn 15 năm việc mở rộng mới hoàn tất.
Với lưu lượng phương tiện lớn, hay xảy ra tai nạn, sau khi mở rộng đoạn Ngọc Hồi - Văn Điển đã phân tách làn xe máy, xe đạp với làn ôtô. Người dân sống hai bên đường phải chờ hơn 15 năm việc mở rộng mới hoàn tất.
Để hạn chế tai nạn, nhiều biển cấm vượt được đặt suốt dọc tuyến đường, tốc độ tối đa 50-60 km/h. Từ ga Văn Điển đến ranh giới Hà Nội - Ninh Bình, nhiều đoạn mặt đường hẹp, một số đang được mở rộng lên khoảng 40 m, trong khi các đoạn chưa cải tạo chỉ rộng 10-15 m, gồm 2-4 làn xe.
Khoảng 26 km quốc lộ 1 qua Hà Nội, chủ yếu từ xã Thường Tín tới điểm cuối xã Đại Xuyên hiện chỉ có 2-4 làn xe chạy.
Để hạn chế tai nạn, nhiều biển cấm vượt được đặt suốt dọc tuyến đường, tốc độ tối đa 50-60 km/h. Từ ga Văn Điển đến ranh giới Hà Nội - Ninh Bình, nhiều đoạn mặt đường hẹp, một số đang được mở rộng lên khoảng 40 m, trong khi các đoạn chưa cải tạo chỉ rộng 10-15 m, gồm 2-4 làn xe.
Khoảng 26 km quốc lộ 1 qua Hà Nội, chủ yếu từ xã Thường Tín tới điểm cuối xã Đại Xuyên hiện chỉ có 2-4 làn xe chạy.
Đoạn qua xã Phú Xuyên, trước là thị trấn Phú Xuyên, hiện có một đoạn dài hơn một km đã được mở rộng lên 8 làn xe. Do việc mở rộng chưa hoàn tất, một phần lòng đường biến thành nơi để xe.
Đoạn qua xã Phú Xuyên, trước là thị trấn Phú Xuyên, hiện có một đoạn dài hơn một km đã được mở rộng lên 8 làn xe. Do việc mở rộng chưa hoàn tất, một phần lòng đường biến thành nơi để xe.
Theo phương án phê duyệt, hướng tuyến cơ bản bám theo quốc lộ 1 hiện có, riêng đoạn qua ga Phú Xuyên (ảnh) được nắn chỉnh để tận dụng phần đất của ga sau khi dịch tuyến đường sắt quốc gia.
Theo phương án phê duyệt, hướng tuyến cơ bản bám theo quốc lộ 1 hiện có, riêng đoạn qua ga Phú Xuyên (ảnh) được nắn chỉnh để tận dụng phần đất của ga sau khi dịch tuyến đường sắt quốc gia.
Nút giao quốc lộ 1 với vành đai 4 tại xã Thường Tín. Ngoài nút giao này, tuyến đường còn có 10 nút giao khác gồm: giao với vành đai 1 (đầu tuyến), vành đai 2, vành đai 2,5, đường 70, vành đai 3, vành đai 3,5, tỉnh lộ 427 (cầu Dương Trực Nguyên), trục giao thông chính khu đô thị thể thao Olympic, vành đai 4,5 và nút cầu Giẽ.
Nút giao quốc lộ 1 với vành đai 4 tại xã Thường Tín. Ngoài nút giao này, tuyến đường còn có 10 nút giao khác gồm: giao với vành đai 1 (đầu tuyến), vành đai 2, vành đai 2,5, đường 70, vành đai 3, vành đai 3,5, tỉnh lộ 427 (cầu Dương Trực Nguyên), trục giao thông chính khu đô thị thể thao Olympic, vành đai 4,5 và nút cầu Giẽ.
Điểm cuối của tuyến đường tại nút giao cầu Giẽ, giáp ranh với tỉnh Ninh Bình. Hiện khu vực này có một bãi đỗ xe buýt, phục vụ người dân di chuyển từ bến xe Giáp Bát và ngược lại.
Sau khi hoàn tất mở rộng, tuyến đường sẽ phục vụ nhu cầu đi lại giữa trung tâm Hà Nội với các khu đô thị lớn phía Nam, đồng thời tăng cường kết nối Thủ đô với các tỉnh. Tuyến đường cũng được kỳ vọng góp phần tái cấu trúc đô thị dọc quốc lộ 1 và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
Điểm cuối của tuyến đường tại nút giao cầu Giẽ, giáp ranh với tỉnh Ninh Bình. Hiện khu vực này có một bãi đỗ xe buýt, phục vụ người dân di chuyển từ bến xe Giáp Bát và ngược lại.
Sau khi hoàn tất mở rộng, tuyến đường sẽ phục vụ nhu cầu đi lại giữa trung tâm Hà Nội với các khu đô thị lớn phía Nam, đồng thời tăng cường kết nối Thủ đô với các tỉnh. Tuyến đường cũng được kỳ vọng góp phần tái cấu trúc đô thị dọc quốc lộ 1 và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
Quốc lộ 1 Hà Nội mở rộng quốc lộ 1 lên 10 làn xe. Đồ họa: Tâm Thảo
Quốc lộ 1 Hà Nội mở rộng quốc lộ 1 lên 10 làn xe. Đồ họa: Tâm Thảo
Việt An