Hiện trạng 5 km đường 70 chờ hoàn thành trong năm

Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5 km, qua các phường Xuân Phương, Tây Mỗ và xã Sơn Đồng, do UBND phường Tây Mỗ làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 3.377 tỷ đồng. Tuyến đường hiện không liền mạch, bị chia cắt bởi nhiều trục giao thông, phần lớn chỉ có hai làn xe, ngày mưa thì lầy lội, nắng thì bụi.
Hôm 19/4, kiểm tra dự án, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu hoàn thành trong năm 2026, sớm hơn khoảng một năm so với kế hoạch.
Chị Nguyễn Thị Lan Huệ, ở tổ 7, phường Xuân Phương, cho biết sau khi được vận động, gia đình đã tự tháo dỡ công trình tạm trên hơn 100 m2 đất nông nghiệp để phục vụ mở rộng đường.
Rác thải ngổn ngang dọc hai bên đường 70, đoạn qua khu đô thị Xuân Phương sau khi các công trình tạm bợ được tháo dỡ.
Cách đó hơn 500 m, đoạn đường từ Cầu Cốc đến đường 72 (phường Tây Mỗ) cũng trong tình trạng đông đúc. Theo kế hoạch, mặt đường tại đây sẽ được mở rộng từ 10 m lên 40 m.
Đoạn tuyến số 2 qua phường Tây Mỗ đang được thi công khoảng 600 m từ đường Nguyễn Văn Luyện về phía đường 70, nhưng vướng mặt bằng khu vực qua Trường Tiểu học Đại Mỗ.
Theo quy hoạch giao thông Thủ đô, đường 70 sẽ được tách thành hai trục đô thị, rộng từ 28 đến 50 m, trong đó nhiều đoạn đi trùng với đường 70 hiện hữu. Đến nay đơn vị thi công đã hoàn thành 4,45 km, các đoạn còn lại đang đầu tư mở rộng, trong đó đoạn dài nhất 7 km đang được đưa vào kế hoạch đầu tư giai đoạn 2024-2026.
Đường 70 đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa bàn Nam Từ Liêm cũ. Đồ họa: Tâm Thảo
Thế Bằng