Hiện trạng 5 km đường 70 chờ hoàn thành trong năm

Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5 km, qua các phường Xuân Phương, Tây Mỗ và xã Sơn Đồng, do UBND phường Tây Mỗ làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 3.377 tỷ đồng. Tuyến đường hiện không liền mạch, bị chia cắt bởi nhiều trục giao thông, phần lớn chỉ có hai làn xe, ngày mưa thì lầy lội, nắng thì bụi.

Hôm 19/4, kiểm tra dự án, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu hoàn thành trong năm 2026, sớm hơn khoảng một năm so với kế hoạch.