Hezbollah cáo buộc Israel 'thảm sát' ở miền đông Lebanon

Lực lượng Hezbollah cáo buộc Israel gây ra vụ "thảm sát" khi tập kích miền đông Lebanon, nhấn mạnh không còn lựa chọn nào khác ngoài chống trả.

"Những gì xảy ra ở Bekaa hôm qua là hành động thảm sát và gây hấn mới. Liệu chúng tôi còn lựa chọn nào khác ngoài kháng cự để bảo vệ bản thân và đất nước?", Mahmud Qamati, quan chức nhóm vũ trang Hezbollah ở Lebanon, cho biết hôm 21/2.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) trước đó thông báo tập kích một số thành viên thuộc lực lượng tên lửa của Hezbollah tại ba trung tâm chỉ huy ở khu vực Baalbek, nằm trong thung lũng Bekaa tại miền đông Lebanon. IDF cũng tuyên bố tấn công các mục tiêu liên quan lực lượng Hamas, đồng minh với Hezbollah, tại miền nam Lebanon.

Bộ Y tế Lebanon thông báo 10 người đã thiệt mạng ở miền đông, thêm rằng hai người đã chết sau khi trại tị nạn lớn nhất dành cho người Palestine tại miền nam Lebanon bị tập kích. Hãng thông tấn AFP dẫn lời quan chức Hezbollah giấu tên cho biết 8 thành viên lực lượng này đã bị Israel hạ sát trong lúc tham dự cuộc họp ở thung lũng Bekaa.

Lễ tang cho thành viên Hezbollah tại Baalbek, Lebanon hôm 21/2. Ảnh: AFP

Tang lễ quy mô lớn dành cho chỉ huy Hussein Mohammad Yaghi và một thành viên khác của Hezbollah, với sự tham dự của hàng trăm người ủng hộ lực lượng này, được tổ chức tại thành phố Baalbek hôm 21/2.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun lên án các cuộc tấn công là "hành động gây hấn trắng trợn nhằm phá hoại nỗ lực ngoại giao" của Mỹ và các quốc gia khác.

Mỹ là một trong 5 thành viên thuộc ủy ban đa quốc gia có nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Cơ quan này dự kiến họp vào tuần tới. Nghị sĩ Hezbollah Rami Abu Hamdan kêu gọi ủy ban dừng họp cho đến khi Israel ngừng các cuộc tấn công.

Israel vẫn thường xuyên tập kích Lebanon bất chấp lệnh ngừng bắn đạt được với Hezbollah hồi tháng 11/2024. Tel Aviv chủ yếu tuyên bố nhắm mục tiêu nhóm vũ trang này, song đôi khi cũng thông báo tập kích lực lượng Hamas.

Cuộc tấn công hôm 20/2 diễn ra vài ngày sau khi chính phủ Lebanon thông báo sẽ bắt đầu giai đoạn hai của kế hoạch giải giáp nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam đất nước. Beirut năm ngoái cam kết tước vũ khí của lực lượng này và tháng trước tuyên bố hoàn thành giai đoạn một của kế hoạch.

Israel cáo buộc Hezbollah đang tìm cách tái trang bị sau khi đạt được lệnh ngừng bắn, đồng thời cho rằng quân đội Lebanon chậm trễ trong nỗ lực giải giáp nhóm vũ trang.

Phạm Giang (Theo AFP)