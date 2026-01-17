Hậu vệ Việt Nam phá dớp 'áo số 21' ở U23 châu Á

Arab SaudiTrước trận đấu UAE, đã có những lo lắng khi Phạm Minh Phúc mang số áo 21 vốn đen đủi ở các đội tuyển Việt Nam. Nhưng chính anh góp công lớn giúp Việt Nam vào bán kết U23 châu Á 2026.

Phút 101, Việt Nam có cơ hội ở trung lộ. Trung vệ Nguyễn Nhật Minh dâng cao, rồi xử lý kỹ thuật qua hai cầu thủ để sút xa. Bóng đập người hậu vệ UAE bật đến đúng vị trí để Phạm Minh Phúc sút chân phải. Bóng khẽ sượt chân Ahmad Malalla đổi hướng vào góc phải khiến thủ môn Khaled Tawhid bó tay.

Minh Phúc còn kiến tạo bàn thứ hai với pha tạt từ cánh phải đến cột gần. Nguyễn Đình Bắc đánh đầu ngược vào góc xa thành bàn.

1 Bàn thắng của Phạm Minh Phúc ở phút 101 giúp Việt Nam thắng UAE 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026.

Trước trận, nhiều người hâm mộ đã bàn luận về việc Minh Phúc mặc áo số 21. Những cầu thủ Việt Nam mặc áo này đều nhận thẻ đỏ trực tiếp, rồi thua trận và bị loại ở các trận quyết định tại U23 châu Á, với Trần Đình Trọng (2020), Quan Văn Chuẩn (2022) và Nguyễn Mạnh Hưng (2024).

Năm 2020 tại Thái Lan, Việt Nam buộc phải thắng Triều Tiên ở lượt cuối mới mong vào tứ kết. Tuy nhiên, những sai lầm khiến đội không hoàn thành mục tiêu, trong đó Đình Trọng nhận hai thẻ vàng thành một thẻ đỏ gián tiếp. Thực tế, việc Jordan và UAE hòa 1-1 đã khiến đội không còn cơ hội dù có thắng tỷ số nào.

Hai năm sau tại Uzbekistan, Việt Nam thua Arab Saudi 0-2 ở tứ kết. Phút 78, Quan Văn Chuẩn băng ra cách khung thành 40 m để cản phá Al Buraikan, nhưng phạm lỗi và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Khi ấy, Việt Nam đã hết quyền thay người và ban huấn luyện phải đưa tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng về làm thủ môn bất đắc dĩ.

Đến VCK U23 châu Á 2024 tại Qatar, Việt Nam tiếp tục thua Iraq 0-1 ở tứ kết. Lần này đến lượt hậu vệ mặc áo số 21 là Nguyễn Mạnh Hưng bị truất quyền thi đấu, sau pha đạp gầm giày phạm lỗi với Ali Jasim ở phút bù thứ nhất hiệp hai.

Phạm Minh Phúc mừng bàn thắng ở phút 101 giúp Việt Nam thắng UAE 3-2 ở tứ kết U23 châu Á 2026, trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah, Arab Saudi vào tối 16/1/2025. Ảnh: Ted Trần

Phạm Minh Phúc sinh năm 2004 ở Hưng Yên. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Công an Hà Nội và được lên đội một từ năm 2024. Tuy nhiên, hậu vệ này ít được chú ý.

Trong chức vô địch U23 Đông Nam Á 2025, Minh Phúc chưa có suất đá chính. HLV Kim Sang-sik thường sử dụng Võ Anh Quân. Nhưng đến SEA Games 33 và VCK U23 châu Á 2026, hậu vệ này đã chiếm suất đá chính và đóng góp nhiều vào thành công, nhờ khả năng tạt bóng, phối hợp và nền tảng thể lực sung mãn.

Chiến thắng trước UAE giúp Việt Nam lần thứ hai vào bán kết U23 châu Á, sau năm 2018. Đối thủ sẽ là đội thắng ở trận đấu giữa Uzbekistan và Trung Quốc vào tối mai 18/1.

