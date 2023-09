Haravan được thành lập vào tháng 3/2014, là công ty chuyên cung cấp giải pháp vượt trội cho việc bán hàng, marketing.

Về chúng tôi

Địa chỉ

- Tầng 6, Tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP HCM

Quy mô

- Doanh nghiệp vừa (số lượng nhân sự từ 100-999)

Ngành nghề

- Thương mại điện tử

Haravan được thành lập vào tháng 3/2014, là công ty chuyên cung cấp giải pháp vượt trội cho việc bán hàng, marketing và quản lý vận hành trong kinh doanh từ online đến offline.

Với tốc độ phát triển nhanh trong lĩnh vực thương mại điện tử, Haravan được Facebook chọn là đối tác Việt Nam duy nhất trong việc phát triển kinh doanh nền tảng Facebook Messenger và là 1 trong 2 công ty khởi nghiệp tại Việt Nam được Google lựa chọn tham gia chương trình Launchpad Accelerator (Bệ Phóng Tài Năng). Tự tin là người bạn đồng hành cùng các thương hiệu bậc nhất như: AEON, Vinamilk, Thiên Long, Couple TX, Kềm Nghĩa, Juno, Dell, The Coffee House...

Chúng tôi không ngừng tìm kiếm những nhân tài đầy nhiệt huyết, đam mê để cùng Haravan mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho Khách hàng và thực hiện sứ mệnh "Make commerce better".



Phúc lợi

Attractive salary and benefits package.

Working environment: dynamic, challenging and great teamwork.

Development opportunities: great career path, working with a talented team, approaching newest technologies, and challenging with new projects.

Annual Leave: 13 days per year. Your annual leave will be increased by 1 day per 3 years of seniority at Haravan.

Quarterly Performance bonus – based on company business performance and your personal working performance.

Annual bonus - 13th-month Salary.

Yearly Performance bonus – based on company business performance and your personal working performance.

Performance review twice a year.

Healthcare: Annual health check-up and HaraCare (Premium health care).

Engagement activities: Learning & Sharing workshop, Company Sharing Session, Team building, Haravan's birthday, Year-end party...

Gifts for your precious moments & special Vietnam holidays.

