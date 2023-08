Hành vi bạo lực khiến nữ cầu thủ Anh bị ví với Rooney, Beckham

Hành vi mất kiểm soát của Lauren James ở vòng 1/8 World Cup nữ 2023 gợi nhớ tình huống tương tự xảy ra với Wayne Rooney và David Beckham.

Phút 85 trận Anh gặp Nigeria hôm qua, Lauren James không giữ được bình tĩnh khi giẫm lên người Michelle Alozie. Trọng tài ban đầu không phát hiện nhưng VAR vào cuộc, khiến tiền đạo 21 nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Báo chí Anh đồng loạt so sánh tình huống này với sai lầm của Wayne Rooney và David Beckham trong quá khứ. Tờ The Guardian chơi chữ "Beckhamesque", để so sánh sai lầm của James với đàn anh. Trên mạng xã hội Twitter, người hâm mộ Anh bình luận về hành vi của James: "Lại là Wayne Rooney", còn cựu tiền đạo Gary Lineker mô tả "đó là khoảnh khắc điên rồ kiểu Beckham".

Lauren James (áo trắng) giẫm lên người Michelle Alozie trong trận Anh - Nigeria ở vòng 1/8 World Cup nữ 2023. Ảnh: AP

David Beckham (áo trắng) dùng chân đạp trả đũa Diego Simeone trong trận Anh - Argentina ở tứ kết World Cup 1998. Ảnh: Backgrid

Ở tứ kết World Cup 1998, Beckham, khi đó 23 tuổi, nhận thẻ đỏ sau pha trả đũa Diego Simeone trong trận Argentina. Đến tứ kết World Cup 2006, Wayne Rooney, 21 tuổi, cũng bị truất quyền thi đấu khi đạp vào người Ricardo Carvalho của Bồ Đào Nha.

Ba sai lầm có nhiều điểm tương đồng như các cầu thủ đang là tài năng trẻ sáng giá bậc nhất nước Anh, đều xảy ra trong khoảnh khắc mất bình tĩnh khi đội nhà thi đấu ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup. Bên cạnh đó, Anh còn đều phải đá loạt luân lưu cả ba trận. Lauren James may mắn hơn hai đàn anh khi tuyển nữ Anh đánh bại Nigeria, còn Beckham và Rooney trở thành tội đồ của nước Anh sau giải.

Rooney dẫm lên người Carvalho ở World Cup 2006. Ảnh: AFP

Ở World Cup nữ 2023, James ghi ba và kiến tạo ba trong tổng tám bàn của Anh. Em gái ruột hậu vệ Reece James của đội tuyển nam Anh và Chelsea trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Chelsea trước khi lần lượt thi đấu cho đội nữ Arsenal, Man Utd rồi trở lại "The Blues".

Sau hành động, tiền đạo sinh năm 2001 lường trước những bình luận lăng mạ, ngay lập tức hạn chế người bình luận trên tài khoản Instagram có 568.000 người theo dõi. Ngoài án cấm hai trận theo luật, James có thể nhận án phạt bổ sung từ FIFA vì hành vi bạo lực và sớm chia tay World Cup nữ 2023.

HLV tuyển nữ Anh Sarina Wiegman cho biết James đã xin lỗi về tình huống non nớt về kinh nghiệm. "Đó là khoảnh khắc mất cảm xúc trong tíc tắc ở cuối trận", Wiegman nói. "Đó là một bài học lớn nhưng tất nhiên cố ấy không cố tình làm tổn thương ai".

Ở tứ kết, Anh sẽ chạm trán đội thắng trong cặp Colombia đấu Jamaica chiều nay 8/8.

Trung Thu