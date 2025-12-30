Hành trình Volvo đồng hành Quỹ Hy vọng tại Vietnam Mobility Show

Quỹ Hy vọng tổ chức triển lãm tranh tại Vietnam Mobility Show, tái hiện hành trình thiện nguyện cùng Volvo qua 15 bức ảnh ở Y Tý (Lào Cai) và Lâm Đồng.

Tại triển lãm Vietnam Mobility Show 2025 diễn ra ngày 26-28/12, ban tổ chức phối hợp Quỹ Hy vọng phát động cuộc thi vẽ tranh vì cộng đồng "Future on Wheels – Thế giới chuyển động trong mắt trẻ thơ". Chương trình dành cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi trên toàn quốc, khuyến khích sự tham gia của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em yếu thế.

Khu vực trung tâm triển lãm trưng bày tranh của các em nhỏ tham gia cuộc thi, cùng hành trình Quỹ Hy vọng và Volvo trong những chương trình thiện nguyện. Ảnh: Lương Dũng

Trong khuôn viên triển lãm trưng bày bức tranh của các em nhỏ tham gia cuộc thi, đồng thời tái hiện hành trình Quỹ Hy vọng và hãng xe Volvo trong những chương trình thiện nguyện tại Y Tý (Lào Cai) và Lâm Đồng. Triển lãm tranh gây ấn tượng với khách tham quan khi nhìn lại những bức ảnh hồi tháng 4, Quỹ Hy vọng đồng hành Volvo bàn giao điểm trường Mầm non Y Tý (Lào Cai) sau gần hai tháng sửa chữa, do thiệt hại từ cơn bão Yagi.

Có mặt trong hành trình này, ông Nguyễn Anh Linh, Tổng giám đốc Volvo Car Việt Nam cho biết: "Đi qua những con đường bùn lầy, đất đá sạt lở mới thấy sự khó khăn của thầy cô và học sinh Y Tý. Nhờ kết nối của Quỹ Hy vọng, chúng tôi mới có cơ hội chung tay, cùng cải thiện chất lượng và đời sống học tập cho các em".

Tổng giám đốc Volvo Car Việt Nam Nguyễn Anh Linh (phải) tại điểm trường Namsony, trường mẫu giáo Hoa Đào (xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng) hồi tháng 8. Ảnh: Quỹ Hy vọng

Đến tháng 8, Volvo tiếp tục đồng hành Quỹ Hy vọng khi xây sửa trường lớp, lắp điện mặt trời cho học sinh vùng cao tại điểm trường Namsony, trường mẫu giáo Hoa Đào (xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng). Tại triển lãm Vietnam Mobility Show 2025, những bức hình gợi lại khoảnh khắc các giáo viên và học sinh vùng cao phấn khởi khi chứng kiến các phòng học được sửa chữa, sơn mới, thay lại cửa kính vỡ.

Trường cũng được lắp đặt 12 tấm pin năng lượng mặt trời công suất 6,96 kWp cùng bộ chuyển đổi, lưu trữ, bảo đảm nguồn điện cho các thiết bị thiết yếu.

Dấu ấn của Volvo tại triển lãm còn thể hiện ở khu trưng bày các giải thưởng Car Awards, vinh danh các mẫu xe từng đạt giải Ôtô của năm. Trong đó, Volvo XC60 đã được vinh danh ở ngôi vị cao nhất vào năm 2022. Trong đêm trao giải thưởng Car Awards 2025, mẫu sedan Volvo S90 cũng nhận giải thưởng Ôtô của năm phân khúc Xe sang gầm thấp cỡ trung.

Đại diện Volvo Car Việt Nam (giữa) được giám khảo Car Awards vinh danh, khi mẫu Volvo S90 là "Xe sang gầm thấp cỡ trung" của năm 2025. Ảnh: Minh Quân

Trong cơ cấu giải thưởng Car Awards năm nay, đối thủ của Volvo S90 đều là những cái tên đáng gờm trong phân khúc, với Mercedes E-Class và BMW 5 series. Mẫu xe từ thương hiệu Thụy Điển giành giải thưởng với sự chênh lệch không đáng kể so với hai mẫu xe Đức, số điểm 329,9 điểm so với 327,9 của 5 series và 327 của E-class.

Theo hội đồng giám khảo, ở S90 vẫn là phong cách sang trọng không phô trương tương tự bản tiền nhiệm nhưng tổng thể xe trở nên trau chuốt hơn. Cá tính của mẫu xe Thụy Điển đối lập với Mercedess E-class mượt mà, hào nhoáng, BMW 5 series sôi nổi, thể thao.

Vietnam Mobility Show 2025 - triển lãm ôtô, xe máy lớn nhất Việt Nam trong 2025 - quy tụ nhiều thương hiệu ôtô, xe máy và phụ kiện. Triển lãm mang đến cơ hội xem và lái thử các mẫu xe mới nhất, từ xe điện hóa đến xe hiệu suất cao trên sa hình chuyên biệt trên khu vực ngoài trời với tổng diện tích khoảng 90.000 m2.

Quang Anh