Hành trình ngắm TP HCM bằng trực thăng

Hành trình đưa du khách từ thành thị đến nông thôn rồi trở về điểm xuất phát. Chuyến bay tầm trung kéo dài 60 phút với lộ trình bay kết nối TP HCM và Long An theo tuyến: trung tâm TP HCM - Khu du lịch Cánh đồng bất tận (Long An) hoặc Cần Giờ (TP HCM) - Khu du lịch Cánh đồng bất tận (Long An).

Từ trực thăng, du khách thấy bức tranh làng quê Long An bình dị với nhịp cầu nối liền đôi bờ, dòng sông xanh yên ả, rặng dừa đung đưa trước gió...