TP HCM sắp có tour du lịch bằng trực thăng

Tour dự kiến kéo dài từ 30 đến 60 phút, ngắm trung tâm thành phố, huyện Cần Giờ và địa phận tỉnh Long An từ trên cao.

Sáng 12/4, Sở Du lịch TP HCM phối hợp các ban ngành, công ty trực thăng miền Nam và các doanh nghiệp lữ hành, bay khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch "Ngắm TP HCM từ trên cao" bằng máy bay trực thăng EC-255 với chuyến bay tầm ngắn và tầm trung.

Chuyến bay tầm ngắn có thời gian dự kiến từ 30 đến 45 phút gồm hai lộ trình: ngắm trung tâm TP HCM và trung tâm TP HCM kết hợp Cần Giờ. Chuyến bay tầm trung có thời gian khoảng 60 phút với lộ trình bay kết nối TP HCM và Long An theo tuyến: trung tâm TP HCM - Khu du lịch Cánh đồng bất tận (Long An) hoặc Cần Giờ (TP HCM) - Khu du lịch Cánh đồng bất tận (Long An).

Chương trình khảo sát thực hiện bằng trực thăng EC-255 ngắm thành phố từ trên cao. Ảnh: Sở Du lịch TP HCM

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch, cho biết: "Ngắm TP HCM từ trên cao là sản phẩm lần đầu ra mắt tại TP HCM, dự kiến đưa vào khai thác nhân kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4 tới. Đồng thời, đây cũng là sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách trong nước và quốc tế đến TP HCM, trong đó có khách cao cấp và khách du lịch kết hợp hội nghị (MICE)". Hiện giá của sản phẩm chưa được công bố.

Ngoài các tuyến dự kiến như trên, trong tương lai, du lịch thành phố sẽ thu thập ý kiến từ các ban ngành, công ty lữ hành để mở rộng cung đường, không gian ngày và đêm...

Trong sản phẩm "Ngắm TP HCM từ trên cao", Sở Du lịch giữ vai trò kết nối các doanh nghiệp du lịch để xây dựng tuyến phù hợp. Bệnh viện Quân y 175 hỗ trợ sân đỗ trực thăng và an toàn y tế cho hành khách. Công ty trực thăng miền Nam chịu trách nhiệm về lịch trình, an toàn và các quy định bay theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Huỳnh Nhi