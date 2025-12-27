Hàng trăm khách tự pha chế nước hoa ôtô tại Vietnam Mobility Show 2025

Hoạt động sáng tạo mùi hương tại Vietnam Mobility Show 2025 giúp khách tham quan cá nhân hóa và trải nghiệm hương thơm trên các mẫu xe trưng bày.

Trong khuôn khổ Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025 (Vietnam Mobility Show - VnMS), workshop "Sáng tạo nước hoa" mang đến một không gian trải nghiệm khác biệt, nơi khách tham quan có thể tự tay tạo mùi hương riêng cho xe.

Ban tổ chức cho biết hoạt động giúp người dùng hiểu rõ hơn cách khứu giác tác động đến cảm xúc khi lái xe, khi không gian cabin dễ chịu không chỉ giúp người lái thư giãn, mà còn thể hiện gu riêng của chủ xe.

Khách tham quan trải nghiệm workshop "Sáng tạo nước hoa" tại Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025. Ảnh: Hồ Tân

Khách tham quan được mời vào khu vực trải nghiệm với các bàn pha chế bố trí phía trước sân khấu. Tại đây, mỗi người có thể ngửi thử tinh dầu, lựa chọn mùi yêu thích và phối hương theo những công thức đơn giản. Hàng trăm lượt khách tham quan đã tự tay pha chế chai nước hoa mini 10 ml, đặt tên và dán nhãn cho sản phẩm.

Theo chị Nguyễn Mai, Giám đốc Marketing The Oola Lab, xu hướng hiện nay trong mùi hương nước hoa cho xe là các mùi hương an toàn, lành tính và có tác dụng thư giãn, thay vì những mùi quá nồng hoặc chỉ mang tính che phủ. Điều này đặc biệt quan trọng với khoang cabin, là một không gian kín, nơi mùi hương lưu lại lâu và ảnh hưởng trực tiếp đến người ngồi trong xe.

Bên cạnh đó, khách tham quan còn được thử nghiệm mùi đã tạo trong cabin của mẫu Dongfeng Box. Việc ngửi trực tiếp trong không gian nội thất giúp người dùng đánh giá rõ hơn mức độ lan tỏa, độ lưu hương và cảm giác khi sử dụng thực tế, từ đó điều chỉnh công thức mùi cho phù hợp với khoang xe.

Trải nghiệm mùi hương nước hoa trong cabin mẫu Dongfeng Box. Ảnh: Lương Dũng

Bên cạnh hoạt động trên, triển lãm VnMS 2025 cũng quy tụ hàng loạt hãng phụ tùng, phụ kiện, chăm sóc xe. Triển lãm mở cửa tự do trong ba ngày, 26-28/12, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội. Ngoài các khu trưng bày xe, lái thử, các hoạt động bên lề cho gia đình, trẻ em cũng sẵn sàng đón khách, như giải chạy miễn phí Carlympic, sân chơi vận động an toàn Hismart Kids Challenge cho trẻ em, workshop tập huấn kỹ năng "Thoát hiểm - Thoát nạn trên xe" dành cho trẻ em.

Nội dung chương trình Triển lãm Phương tiện Di chuyển Việt Nam 2025.

Hồ Tân