Hàng nghìn người miền Trung đưa ôtô đi tránh bão Bualoi

Rút kinh nghiệm từ những vụ ôtô bị cây đổ đè vào, vật thể rơi vỡ kính hay ngập lũ, hàng nghìn người đã dời phương tiện đến nơi thoáng đãng, cao ráo trước bão Bualoi.

Sáng 28/9, Đà Nẵng mưa lớn, gió rít từng cơn. Dọc đường Hàm Nghi, phường Thanh Khê, cạnh hai hồ điều tiết Thạc Gián và Vĩnh Trung, rất ít ôtô dừng đỗ tại khu vực vạch kẻ dành cho xe, trái ngược với bình thường nơi này đông đúc xe.

Khu vực đường Hàm Nghi cạnh hai hồ điều tiết thường ngày kín xe đậu đỗ, nhưng khi mưa lớn do bão Bualoi, nhiều người đã di chuyển đến nơi khô ráo. Ảnh: Nguyễn Đông

Anh Sơn, trú đường Tản Đà cạnh bờ hồ Thạc Gián, cho biết chỉ một trận mưa lớn, nước chảy dồn về hai hồ điều hòa, khiến khu vực bị ngập 0,3-0,5m, phương tiện đi lại khó khăn, ôtô có nguy cơ hư hỏng vì ngâm trong nước.

"Trưa qua, mưa lớn khoảng 30 phút đã khiến đường ngập khoảng 0,3 m. Tôi cùng nhiều người dân phải chạy xe lên để tạm ở công viên 29/3", anh Sơn nói, cho biết nhiều đợt mưa trước, đường Hàm Nghi ngập, nhiều người không kịp dời ôtô đi khiến phương tiện hư hỏng, phải gọi cứu hộ.

Trên vỉa hè đường Hàm Nghi, đoạn trước chung cư Hoàng Anh Gia Lai, khoảng 30 ôtô của cư dân được di chuyển từ tầng hầm lên đỗ tạm. Vỉa hè này cao khoảng 0,3 m so với mặt đường. Kể từ sau đợt mưa lớn đầu tháng 12/2018 khiến hàng chục ôtô, trong đó có một số xe Range Rover, BMW để dưới hầm chung cư bị ngập, cư dân thay đổi thói quen, cứ mưa là đưa xe ra ngoài, đỗ trên vỉa hè.

Trên đường Nguyễn Tất Thành ven biển, nhiều người chạy ôtô lên vỉa hè, chọn chỗ không có cây xanh, đỗ tạm để tránh bão và mưa ngập. Anh Hùng, trú phường Hải Châu, cho biết không dám đỗ ôtô dưới gốc cây to, vì khi bão đổ bộ cây có thể bị ngã đổ, làm hư hỏng phương tiện. "Sáng nay ôtô đi trên đường An Dương Vương giao Phan Hành Sơn đã bị cây đổ đè trúng, may mắn 6 người được cảnh sát giải cứu, không ai bị thương", anh nói.

Một số chủ ôtô còn cẩn thận dùng bạt che kín toàn bộ xe, đồng thời buộc dây chằng chống kỹ lưỡng.

Tại khu vực Vũng Thùng, phường Nại Hiên Đông, nơi tập trung nhiều khu chung cư nhà ở xã hội và thương mại nhất TP Đà Nẵng, hàng trăm người dân cũng sớm đưa xe đi gửi tại các bãi tạm gần nhà, hoặc chạy lên đỗ tại các công viên. "Đà Nẵng bây giờ mưa lớn là ngập cục bộ nên phải chủ động ứng phó", anh Văn, trú tại một khu chung cư trong khu vực, nói.

Nằm ở vùng thấp trũng ven sông Như Ý, TP Huế, các hộ dân sống trong tòa chung cư Aranya, Vicoland, Xuân Phú đã đưa ôtô lên đỗ ở quảng trường Hành chính công, nơi nền đất cao. Hàng trăm ôtô được người dân đưa đến đỗ kín các lối vào quanh quảng trường. Một số gò đất cao, lối dẫn lên cầu cũng được tận dụng đỗ ôtô.

Anh Nguyễn Văn Nhân, 40 tuổi ở phường An Cựu, cho biết nhà nằm ven sông Như Ý, mưa bão thường gây ngập sâu. "Nghe tin bão mạnh, mưa lớn liên tục nên tôi đưa xe ra khu hành chính cho an toàn", anh Nhân nói.

Tại khu đô thị An Vân Dương (TP Huế), hàng trăm ôtô được đưa lên quảng trường Hành chính công tránh lụt. Ảnh: Võ Thạnh

Theo anh Nhân, không chỉ lo nước ngập, nhiều chủ xe còn sợ gió lớn kéo đổ cây, cuốn mái tôn bay xa. Đợt bão Kajiki đổ bộ vào TP Hà Tĩnh, hàng chục ôtô đỗ dưới Trung tâm thương mại Vincom Plaza bị mảnh kính vỡ hoặc vật dụng bão cuốn bay va đập, làm hư hỏng. Việc đưa xe đến những bãi trống, khu vực công cộng thông thoáng được xem là giải pháp an toàn nhất mỗi khi có bão mạnh.

Trong khi đó, tại khu vực kinh thành Huế, nhiều hộ dân ở phường Phú Xuân cũng đưa xe lên bãi trông giữ xe của Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế gần Kỳ Đài. Khu vực này cao ráo, mưa lũ ít bị ngập. Các tuyến đường ven tường thành dẫn vào cửa Ngăn, cửa Thượng Tứ ôtô đỗ nối đuôi nhau.

Các tuyến đường sát tường thành như Xuân 68, Nguyễn Khuyến cũng dày đặc ôtô đỗ. Ông Nguyễn Văn Hoàng, 50 tuổi, ở đường Ngô Đức Kế, cho biết nhà ông ở khu vực thấp, thường ngập nên đã di chuyển ôtô từ sáng qua. "Năm nào cũng vậy, thấy bão hay mưa lớn là gia đình đưa xe lên khu vực Eo Bầu để tránh. Điểm đỗ cao, không cây cối nên an tâm hơn", anh Hoàng nói.

Người dân sống trong kinh thành Huế đưa ôtô lên tránh trú ở khu vực bãi đỗ xe của Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế. Ảnh: Võ Thạnh

Trước đó cơn lũ tháng 11/2023, nước lũ sông Hương lên nhanh kèm mưa lớn đã gây ngập nhiều tuyến phố ở TP Huế. Nhiều người dân không kịp di chuyển ôtô lên khu vực cao ráo đã bị ngâm trong lũ. Hàng loạt ôtô sau lũ nằm chết máy trên đường chờ cứu hộ.

Trưa 28/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết tâm bão đang nằm trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách TP Huế khoảng 170 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bualoi di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/h, dự kiến đổ bộ vào khu vực Quảng Trị - Nghệ An trong chiều tối nay.

