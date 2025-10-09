Hàng nghìn hộ dân ngoại thành Hà Nội bị ngập

Mực nước các sông Cầu, Cà Lồ lên cao, tràn vào hàng nghìn hộ dân ở các xã ven sông như Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn, Tiến Thắng, Trung Giã.

Tại xã Trung Giã, 15h hôm nay, lũ sông Cầu tại trạm Lương Phúc lên 9,99 m, vượt báo động ba 1,99 m, nước sông Công tràn mặt đê Đô Tân (đê cấp IV) 20 cm. Nước tràn vào cô lập 15 thôn với gần 3.800 hộ dân, mức ngập 1-2 m.

Ngay khi nước lên, chính quyền đã cho di dời hơn 700 hộ, còn trên 2.000 hộ khác đang có nhu cầu di chuyển.

Chiều 9/10, hàng nghìn hộ dân xã Trung Giã bị cô lập bởi lũ. Ảnh: Đình Trường

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Trung Giã đã thành lập các tổ công tác để di dời người dân vùng ngập sâu đến trường học, nhà văn hóa, tổ chức cứu trợ lương thực, nhu yếu phẩm.

Ngoài Trung Giã, các xã Kim Anh, Nội Bài, Sóc Sơn, Tiến Thắng thuộc huyện Sóc Sơn cũ, cũng đang bị ngập ở khu vực trũng thấp, ven sông Cà Lồ, ước tính ảnh hưởng vài nghìn hộ. Nguyên nhân là lúc 13h hôm nay, mực nước sông Cà Lồ đã vượt báo động ba 1,56 m, trên mực nước lũ thiết kế (9,5 m) 0,06 m.

Một số trục đường chính của xã Trung Giã bị ngập sâu khoảng một mét. Ảnh: Đình Trường

Nước dâng cao gây tràn 7.500 m mặt đê tuyến Hữu Cầu, xã Đa Phúc. UBND xã, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã tổ chức xử lý ngay khi phát sinh, đảm bảo an toàn đê điều, tài sản của người dân.

Hà Nội chịu ảnh hưởng xa từ cơn bão Matmo, đổ bộ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) rạng sáng 6/10. Đến 7/10, hoàn lưu bão gây mưa 100-300 mm cho nội thành Hà Nội, làm xuất hiện 122 điểm ngập, độ sâu 0,3-1,5 m.

Các địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ sau bão là Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Ninh. Thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, mưa lũ đã làm 10 người chết, 5 mất tích, chủ yếu do lũ cuốn. Lúc cao điểm nhất, tổng số nhà bị ngập gần 223.000, riêng Thái Nguyên 200.000, Bắc Ninh hơn 11.000, Cao Bằng gần 7.300, Lạng Sơn 3.000.

Võ Hải