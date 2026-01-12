Hàng không Việt Nam đạt kỷ lục vận chuyển khách trong năm 2025

Năm 2025, ngành hàng không Việt Nam vận chuyển 83,5 triệu lượt hành khách, tăng 10,7% so với năm trước, mức cao nhất từ trước đến nay.

Vận tải hàng không quốc tế là điểm sáng

Năm qua, ngành hàng không vận chuyển khách quốc tế đạt 46,6 triệu lượt, tăng 12%, trong khi sản lượng hàng hóa đạt khoảng 1,3 triệu tấn, tăng tới 22% so với năm trước.

Đà tăng trưởng này được hỗ trợ bởi mạng lưới đường bay quốc tế ngày càng mở rộng. Các hãng hàng không nội địa đã triển khai mở đường bay mới và phục hồi đường bay phù hợp với năng lực khai thác của các hãng.

Các hãng bay Việt Nam hiện khai thác 113 đường bay quốc tế, kết nối Việt Nam với các trung tâm hàng không lớn tại Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Nam Á, châu Âu và châu Đại Dương.

Trong khai thác quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam đã tích cực đàm phán, ký kết các hiệp định, thỏa thuận với các Nhà chức trách hàng không quốc tế để thúc đẩy hoạt động khai thác vận chuyển hàng không với các quốc gia trên thế giới.

Việc tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng hàng không nước ngoài mở rộng và tham gia vận chuyển các đường bay quốc tế đi/đến Việt Nam cũng đã góp phần tăng trưởng mạnh vận chuyển quốc tế, đóng góp vào tổng thể thị trường.

Máy bay các hãng tại sân bay Nội Bài. Ảnh: Giang Huy

Sự cộng hưởng giữa hàng không và du lịch tiếp tục phát huy hiệu quả khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2025 vượt mốc 20 triệu lượt. Chính sách thông thoáng, linh hoạt về visa và các chương trình du lịch của địa phương cũng mang đến những hiệu ứng tích cực cho hoạt động khai thác hàng không.

Hàng không nội địa phục hồi

Theo Cục Hàng không Việt Nam, năm 2025, lệnh triệu hồi động cơ của nhà sản xuất đã khiến quy mô đội bay của các hãng hàng không bị thu hẹp. Dù vậy, các hãng đã tối ưu hóa đội tàu bay hiện có, xây dựng kế hoạch bay hiệu quả, đẩy cao hệ số sử dụng tàu bay, giảm thiểu thời gian quay đầu tàu bay, tối ưu lịch bay ngày - đêm, tái cơ cấu mạng đường bay - ưu tiên các đường bay có hệ số ghế cao...

Vận tải hàng không nội địa năm 2025 đạt 36,9 triệu lượt hành khách, tăng 8,4% hành khách, trong khi sản lượng hàng hóa đạt 226.800 tấn, tương đương năm 2024. Hiện mạng bay nội địa duy trì khoảng 55 đường bay, kết nối Hà Nội, TP HCM với 20 cảng hàng không trên cả nước.

Kết quả này đến từ các giải pháp điều hành linh hoạt của cơ quan quản lý, Cục Hàng không Việt Nam thực hiện vai trò điều phối, cấp phép bay và hỗ trợ các hãng hàng không thuê/mua thêm tàu bay, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm của thị trường. Đây là "liều thuốc kích thích" cho kết quả tăng trưởng của cả năm.

Một dấu ấn của năm 2025 là sự gia nhập của Sun PhuQuoc Airways trong bối cảnh thị trường đã hồi phục, nhu cầu đi lại và du lịch tăng cao. Việc có thêm hãng bay mới được kỳ vọng sẽ gia tăng cạnh tranh, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và tạo thêm lựa chọn cho hành khách.

Tân binh Sun PhuQuoc Airways gia nhập thị trường, hiện có 6 máy bay khai thác. Ảnh: SPA

Bên cạnh những gam màu sáng, vận tải hàng không Việt Nam năm 2025 vẫn đối mặt nhiều thách thức. Nổi bật là tình trạng chuyến bay chậm, trễ giờ có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm. Nguyên nhân đến từ nhiều yếu tố, bao gồm thời tiết bất lợi kéo dài, tình trạng quá tải hạ tầng tại một số sân bay lớn, cũng như việc khoảng 10% đội tàu bay phải tạm dừng khai thác do việc triệu hồi động cơ.

Các hãng hàng không vẫn chịu áp lực lớn từ chi phí vận hành cao, lãi vay lớn và nguồn lực tài chính hạn chế, ảnh hưởng đến tiến trình tái cấu trúc. Các yếu tố bất định như xung đột địa chính trị và sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng quốc tế cũng đặt ra yêu cầu phải nâng cao khả năng ứng phó và sức chống chịu của ngành.

Kỳ vọng tăng trưởng hai con số trong năm 2026

Năm 2026, ngành hàng không Việt Nam đặt mục tiêu duy trì đà tăng trưởng và phấn đấu đạt mức tăng hai con số về sản lượng vận chuyển. Theo dự báo, tổng sản lượng năm 2026 có thể đạt khoảng 95 triệu lượt hành khách và hơn 1,6 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 13,6% và 9,3% so với năm 2025.

Dự báo này được đánh giá có cơ sở khi nền kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, mục tiêu tăng trưởng GDP cao sẽ thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, du lịch và đi lại. Cùng với đó, Luật Hàng không dân dụng (sửa đổi) và các chính sách thị thực mới được kỳ vọng tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho thị trường.

Việc đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác trong thời gian tới, giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất, sẽ từng bước tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng khu vực phía Nam.

Theo đại diện Cục Hàng không Việt Nam, các hãng hàng không còn bị phụ thuộc vào tiến trình sản xuất và bàn giao tàu bay, động cơ tàu bay và biến động giá nhiên liệu, tỷ giá; thách thức từ việc đào tạo, tuyển dụng và bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng không, khả năng quá tải tại các sân bay lớn vào một số thời gian cao điểm.

Để thúc đẩy tăng trưởng, Cục Hàng không Việt Nam cho biết sẽ tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ các dự án để tạo cơ sở vật chất, nâng cao năng lực khai thác.

Các hãng hàng không Việt Nam được hỗ trợ bổ sung tàu bay, tăng tải các chặng nội địa và quốc tế, thúc đẩy các hãng nhận tàu bay đúng tiến độ, đa dạng hóa hình thức thuê, mua tàu bay, tăng cường năng lực bảo dưỡng, sửa chữa trong nước để giảm phụ thuộc vào thị trường quốc tế.

Cục Hàng không Việt Nam cũng sẽ tích cực đàm phán với các nhà chức trách hàng không trên thế giới để ký mới, sửa đổi các thỏa thuận hàng không, từ đó mở rộng thị trường, tạo điều kiện cho các hãng hàng không quốc tế khai thác đến Việt Nam và các hãng hàng không khai thác hiệu quả sân bay Long Thành.

Ngành hàng không Việt Nam kỳ vọng tăng trưởng cao hơn trong năm 2026, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối hàng không quan trọng của khu vực và thế giới.

Đoàn Loan