Hàng hoá ngâm bùn non sau lũ ở phố cổ Hội An

Ngày 31/10, lũ đã bắt đầu rút tại khu phố cổ Hội An. Trên đường Nguyễn Thái Học, Trần Phú, song song với đường Bạch Đằng ven sông Hoài và các đường cắt ngang như Hoàng Văn Thụ, Lê Lợi, Châu Thượng Văn, nhiều chủ cửa hàng kinh doanh đã có mặt từ sáng sớm để kiểm tra, cứu vớt tài sản.

Con đường vốn nhộn nhịp thường ngày, nay nhầy nhụa bùn non. Mặt đường thành nơi người dân chuyển những đồ đạc hư hỏng từ trong những nhà cổ ra bên ngoài để lau chùi và phơi nắng.

Đêm 29/10, nước lũ tại Hội An đạt đỉnh mới, tràn vào nhà dân ở nhiều tuyến phố, trong đó ven và gần sông Hoài ngập trên dưới 2m. Lũ dâng cao trong đêm, phố phường mất điện, người dân đành để mặc tài sản.