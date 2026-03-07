Hãng hàng không lớn nhất UAE khôi phục mạng lưới bay ở Trung Đông

Sau một tuần gián đoạn do xung đột Trung Đông, Emirates khôi phục hoạt động, triển khai các chuyến bay đặc biệt để giải tỏa hàng nghìn hành khách mắc kẹt, trong đó có nhiều du khách Việt Nam.

Từ ngày 7/3, Emirates dự kiến vận hành 106 chuyến khứ hồi mỗi ngày đến 83 điểm đến, đạt gần 60% công suất mạng lưới toàn cầu.

Việc đưa hệ thống vận hành trở lại đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau giai đoạn "đóng băng" vì không phận khu vực bị hạn chế từ ngày 28/2. Trước đó, ngày 5/3, các sân bay trọng điểm như Dubai, Abu Dhabi tại UAE và King Khalid, Saudi Arabia bắt đầu từng bước mở cửa lại. Các hãng hàng không lớn tại Trung Đông đồng loạt tái thiết lập kết nối sau khi không phận mở cửa từng phần.

Trong kế hoạch phục hồi, hãng bay Emirates cho biết tập trung nguồn lực vào các khu vực có nhu cầu đi lại lớn nhất thế giới như Vương quốc Anh (11 chuyến mỗi ngày đến 5 sân bay lớn), Ấn Độ (22 chuyến mỗi ngày, khôi phục 9 điểm đến) và duy trì kết nối với 7 thành phố lớn để đảm bảo luồng giao thông giữa Mỹ và UAE.

Hãng này đã phối hợp với nhà chức trách hàng không UAE triển khai các hành lang bay đặc biệt ngay từ ngày 2/3, phục vụ khoảng 30.000 hành khách rời Dubai trong ngày 5/3 để giảm áp lực cho nhà ga trung chuyển.

Sân bay Dubai giữa lúc Trung Đông đóng cửa không phận. Ảnh: AP

Tại Việt Nam, một số đơn vị lữ hành xác nhận đã hoàn tất việc đưa toàn bộ du khách từ các hành trình Trung Đông về nước. Chuyến bay số hiệu EK394 của Emirates đã đưa đoàn khách Vietravel gần 100 người, cùng nhiều khách lẻ đáp xuống sân bay Nội Bài lúc 13h15 ngày 4/3.

Đơn vị lữ hành và hãng bay đã phối hợp đảm bảo các điều kiện lưu trú tại khách sạn cao cấp và chi trả toàn bộ chi phí nhu cầu thiết yếu cho hành khách trong thời gian mắc kẹt.

Đáp chuyến bay EK394 xuống sân bay Nội Bài lúc 3h40 sáng ngày 4/3, anh Nguyễn Duy An, Hà Nội, cho biết đã kết thúc hành trình về nước sau gần một tuần bị gián đoạn tại Dubai. Trước đó, chuyến công tác kết hợp du lịch sang Đức của du khách này khởi hành từ ngày 28/2 bị ngắt quãng ngay tại điểm quá cảnh ở Dubai do lệnh đóng cửa không phận.

Theo anh An, dù lịch trình công tác phải hủy bỏ do không thể nối chuyến, hãng hàng không đã đảm bảo quyền lợi cho hành khách bằng việc bố trí lưu trú tại khách sạn 5 sao và hỗ trợ toàn bộ sinh hoạt phí trong thời gian kẹt lại.

"Tôi cũng được hỗ trợ đổi vé về nước mà không phát sinh chi phí", anh An nói.

Duy An tại sân bay Dubai trước khi về nước. Ảnh: NVCC

Theo đại diện Emirates, ưu tiên hàng đầu lúc này là khôi phục 100% mạng lưới trong những ngày tới, tùy thuộc vào tình trạng sẵn sàng của không phận và các tiêu chuẩn an toàn bay. Nhằm tránh tình trạng ùn tắc cục bộ tại trung tâm trung chuyển Dubai, Emirates đưa ra quy trình kiểm soát.

Hãng yêu cầu hành khách chỉ di chuyển đến sân bay khi đã có xác nhận đặt chỗ hợp lệ. Hệ thống sẽ ưu tiên xử lý cho những khách hàng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đợt hủy chuyến từ 28/2 trước khi mở bán rộng rãi các suất bay mới.

Theo dữ liệu từ nền tảng Flightradar24, từ khi các cuộc tấn công nổ ra ngày 28/2, gần 14.000 chuyến bay dự kiến khởi hành từ 10 quốc gia trong khu vực đã bị hủy bỏ. Tình trạng đóng cửa không phận đồng loạt khiến các trục bay nối liền Á - Âu và Bắc Mỹ bị đứt gãy.

Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Sân bay quốc tế Dubai (UAE), trung tâm trung chuyển bận rộn bậc nhất thế giới. Khoảng 85% chuyến bay tại đây bị hủy kể từ cuối tháng 2. Các sân bay lân cận ghi nhận tỷ lệ đình trệ, sân bay Sharjah (UAE) hủy 90% và sân bay Doha (Qatar) lên tới 94%. Dữ liệu từ Official Aviation Guide cho thấy quy mô ảnh hưởng nghiêm trọng khi riêng Dubai vốn phục vụ tới 4,9 triệu hành khách mỗi tháng.

Tại thị trường Việt Nam, ba hãng bay lớn tại Trung Đông gồm Emirates, Qatar Airways và Etihad Airways đang vận hành 6 đường bay từ Abu Dhabi, Dubai và Doha đến Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng.

Với tần suất trung bình 12 chuyến mỗi ngày, đây là những trạm trung chuyển trọng yếu kết nối hành khách từ châu Âu, châu Phi và bờ Đông nước Mỹ đến Việt Nam. Tháng 1, các hãng này đã vận chuyển 141.000 lượt khách và 11.000 tấn hàng hóa đi/đến Việt Nam. Việc đình trệ kéo dài đã tạo nên áp lực khổng lồ lên dòng chảy thương mại và du lịch quốc tế.

Bích Phương