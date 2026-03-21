Hãng hàng không dự kiến hủy chuyến vì thiếu nhiên liệu

Nhiều hãng đang lên kế hoạch hủy chuyến, đặc biệt các chặng đường dài, do lo ngại không đủ nhiên liệu bay khứ hồi khiến máy bay bị mắc kẹt ở nước ngoài.

Những hãng vận chuyển như Air France-KLM (Pháp) cho biết đang xem xét các phương án, trong đó có khả năng hủy một số đường bay tại những khu vực trên thế giới có nguồn cung nhiên liệu kém ổn định.

Hiện tại, châu Âu vẫn đủ nhiên liệu dự trữ để cung cấp cho các hãng bay trong một tháng tới. Tuy nhiên, nhiều quốc gia khác trên thế giới lại phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ khu vực Vùng Vịnh và có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt sớm hơn.

Các chặng bay đường dài trở thành nỗi lo ngại lớn nhất khi các hãng có thể không đủ nhiên liệu cho chuyến khứ hồi nếu xung đột tiếp tục gia tăng ở Trung Đông, dẫn đến máy bay đối diện nguy cơ bị mắc kẹt tại sân bay quốc tế.

Một máy của hãng SAS, đơn vị dự kiến hủy 1.000 chuyến bay vào tháng 4 vì tình trạng khan hiếm nhiên liệu. Ảnh: Facts

Ben Smith, CEO Air France-KLM, cho biết hiện chưa có lo ngại về việc tiếp nhiên liệu cho chuyến bay kéo dài 12 giờ tới Đông Nam Á, song các chuyến bay chiều về có thể gặp rủi ro.

"Chúng tôi đang xây dựng các kịch bản để ứng phó với tình trạng thiếu nhiên liệu. Đông Nam Á phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu từ vùng Vịnh nhiều hơn châu Âu. Nếu không có nhiên liệu, bạn không thể bay", CEO Ben nói.

Các chuyến bay của Air France tới khu vực này bao gồm đường bay ba chuyến mỗi tuần tới TP HCM, Việt Nam.

Cục Hàng không Việt Nam khảo sát nhanh ngày 20/3 với gần 40 hãng hàng không quốc tế và khu vực châu Á, trong đó có nhiều hãng bay đến Việt Nam, kết quả hơn 60% hãng đã, dự kiến áp dụng tăng phụ thu nhiên liệu hoặc nâng giá vé kể từ trung tuần tháng 3. Xu hướng này diễn ra trên diện rộng tại các thị trường như châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.

Các hãng áp dụng hai hình thức chủ yếu, một là không tách riêng phụ thu nhiên liệu mà điều chỉnh trực tiếp vào giá vé cơ sở, với mức tăng phổ biến từ 5 đến 20% tùy theo đường bay và hạng dịch vụ, như: Air France, Thai Airways, United Airlines

Giá dầu hỏa tăng vọt cùng với khả năng tiếp cận nguồn cung đang trở thành mối lo lớn của các hãng hàng không, trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa. Nguồn cung từ các nhà máy lọc dầu tại Kuwait, Saudi Arabia và Abu Dhabi bị gián đoạn.

Ngoài cắt giảm chuyến, các hãng bay cũng tính đến cắt giảm dịch vụ. SAS, hãng hàng không lớn nhất khu vực Scandinavia, hôm 17/3 chính thức thành hãng hàng không lớn đầu tiên tại châu Âu hủy chuyến. SAS có trụ sở tại Stockholm, là hãng hàng không đa quốc gia, đại diện cho ba nước Đan Mạch, Na Uy, THụy Điển. Hiện tại, hãng đã cắt giảm hoạt động khai thác do "giá tăng đột ngột và mạnh".

Số chuyến bị hủy lên tới hàng trăm chuyến trong tuần từ 15 đến 21/3, chủ yếu là các chặng ngắn trong khu vực Scandinavia. Trong tháng 4, hãng dự kiến hủy 1.000 chuyến. SAS ký bảo hiểm phòng ngừa rủi ro giá nhiên liệu hơn so với một số hãng châu Âu khác, dẫn đến hãng dễ bị ảnh hưởng hơn trước biến động giá dầu.

Trong khi đó, các hãng lớn hoạt động tại Anh cho biết đã "khóa giá" phần lớn nhu cầu nhiên liệu, song hơn 80% nhiên liệu bay tại nước này phải nhập khẩu, khiến họ vẫn có nguy cơ bị ảnh hưởng khi nguồn cung suy giảm.

Kenton Jarvis, CEO easyJet, cho biết hiện chưa có lo ngại trước mắt về nguồn nhiên liệu, nhưng tình hình có thể thay đổi nếu xung đột kéo dài. Theo ông, các nhà cung cấp "đang nói đến nguồn dự trữ tính theo tuần thay vì theo tháng". Ông tin rằng trong 3 tuần tới, mọi thứ vẫn sẽ ổn.

"Nhưng sang tuần thứ tư thì sao? Không ai đảm bảo rằng chúng ta không cần phải lo lắng vào giữa tháng 5", CEO Kenton nói.

Anh Minh (Theo Telegraph, Reuters)