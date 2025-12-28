Hàng chục xe VinFast hút khách tham quan tại triển lãm

Khách tham quan đánh giá cao khu trưng bày VinFast nhờ đa dạng sản phẩm, giá dễ tiếp cận và phù hợp số đông người dùng, tại Vietnam Mobility Show 2025.

Khách thích thú trải nghiệm gian trưng bày của Vinfast Khách tham quan triển lãm Vietnam Mobility Show 2025 tại khu trưng bày VinFast. Video: Lộc Chung

Tại triển lãm ôtô lớn nhất năm 2025, hãng xe điện Việt Nam giới thiệu trọn bộ giải pháp di chuyển thuần điện, gồm: ôtô, xe máy, bus điện, giải pháp sạc, đổi pin trong 30 giây. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Phương tiện di chuyển - Vietnam Mobility Show 2025, ngày 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC (Đông Anh, Hà Nội).

Khu trưng bày của VinFast có quy mô lớn nhất triển lãm, tổng diện tích hơn 600 m2 và nằm ở vị trí trung tâm. Điểm hút khách của khu trưng bày là dòng xe sang Lạc Hồng 900 LX, bên cạnh các mẫu: VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8, VF9 và Limo Green. Lần đầu tiên tại Việt Nam, VinFast trưng bày và tổ chức lái thử hai mẫu xe hoàn toàn mới là Minio Green và EC Van.

VinFast áp dụng ưu đãi đặt cọc ở sự kiện để nhận voucher giảm giá đặc biệt, trị giá tới 20 triệu đồng, áp dụng trong 3 ngày diễn ra triển lãm.

Quang Anh