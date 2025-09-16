Hàng chục nghìn binh sĩ Israel tiến vào Gaza City

Quân đội Israel thông báo hàng chục nghìn binh sĩ nước này tiến vào Gaza City trong chiến dịch mới nhằm vào thành phố miền bắc dải đất.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 16/9 thông báo đã bắt đầu phá hủy hạ tầng của Hamas tại Gaza City, xác nhận mở đợt tiến công vào đô thị ở miền bắc Dải Gaza. Avichay Adraee, phát ngôn viên tiếng Arab của IDF, cảnh báo Gaza City đã trở thành chiến trường và việc ở lại nơi này sẽ khiến người dân gặp nguy hiểm".

Trong giai đoạn đầu chiến dịch có tên "Cỗ chiến xa của Gideon B", bắt đầu từ vài tuần trước, không quân Israel oanh tạc các vị trí của Hamas, trong đó có nhiều tòa nhà cao tầng. IDF cũng triển khai một số hoạt động quân sự tại khu vực ngoại ô Gaza City và một số tuyến phố ở phía đông đô thị này.

Hiện tại, hàng chục nghìn binh sĩ, thuộc sư đoàn bộ binh số 162 và sư đoàn lính dù số 98, đang mở rộng hoạt động tại thành phố. Trong những ngày tới, sư đoàn bộ binh số 36 cùng hàng nghìn binh sĩ sẽ tham chiến tại Gaza City.

Thiết giáp Israel di chuyển dọc biên giới với Dải Gaza ngày 16/9. Ảnh: AP

Trước khi các sư đoàn IDF tiến vào thành phố, không quân Israel không kích dữ dội Gaza City. "Gaza City đang chìm trong biển lửa. IDF đang tấn công hạ tầng của các nhóm vũ trang bằng nắm đấm thép", Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, khi đó cho biết. "Chúng tôi sẽ không nhượng bộ và không lùi bước cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

IDF tuyên bố trong những ngày tới, bộ binh Israel sẽ tiến sâu hơn vào Gaza City và bao vây đô thị này nhằm đánh bại lực lượng Hamas tại đây. IDF ước tính còn hàng nghìn thành viên Hamas ẩn náu tại Gaza City cùng khoảng 600.000 thường dân chưa sơ tán.

Quân đội Israel triệu tập khoảng 60.000 lính dự bị cho chiến dịch mới nhằm vào Gaza City, bên cạnh khoảng 70.000 binh sĩ đang trong hàng ngũ lực lượng dự bị. Bất chấp thông tin về tình trạng binh sĩ không còn sức chiến đấu, IDF tuyên bố tỷ lệ quân dự bị tham gia chiến dịch rất cao, ở mức 75-85% tại mỗi đơn vị.

Vài giờ trước khi IDF tiến vào Gaza City, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ ủng hộ chiến dịch của Israel. Ông Rubio tuyên bố Mỹ muốn chấm dứt xung đột bằng biện pháp hòa bình, song cho rằng "chúng ta phải chuẩn bị cho khả năng kịch bản này không diễn ra".

Tuy nhiên, một số quốc gia phản ứng gay gắt trước chiến dịch của Israel. Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper chỉ trích chiến dịch của IDF là "liều lĩnh và kinh hoàng", đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức.

Một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu (EC) thông báo Liên minh châu Âu (EU) nhất trí áp lệnh trừng phạt mới đối với Israel vào ngày 17/9, trong đó có đình chỉ một số điều khoản thương mại.

Một số đô thị tại Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas vào miền nam Israel khiến 1.219 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường. Trong số 251 con tin bị bắt, 47 người vẫn bị giam giữ tại Gaza với khoảng 20 người được tin là còn sống. Chiến dịch trả đũa của Israel đã khiến gần 65.000 người Palestine thiệt mạng, đa số là dân thường, theo số liệu từ cơ quan y tế Dải Gaza.

Hamas tháng trước đồng ý đề xuất ngừng bắn có thời hạn và thả các con tin theo từng giai đoạn. Tuy nhiên, Israel yêu cầu Hamas lập tức thả toàn bộ con tin, hạ vũ khí, từ bỏ kiểm soát Dải Gaza cùng nhiều điều kiện khác.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Reuters, Al Jazeera)