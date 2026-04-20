Hãng bay Thái Lan cắt giảm hàng loạt chuyến trong tháng 5

Hãng hàng không quốc gia Thái Lan công bố kế hoạch cắt giảm tần suất khai thác trên quy mô lớn đối với nhiều chặng bay nội địa và quốc tế trong tháng 5/2026.

Quyết định thu hẹp quy mô này phản ánh sự thật khắc nghiệt mà ngành hàng không đang phải đối mặt. Thai Airways đang bị kẹt giữa "gọng kìm" tàn khốc: chi phí vận hành và giá nhiên liệu bay leo thang chóng mặt, trong khi nhu cầu đi lại của hành khách lại lao dốc mạnh trong mùa du lịch thấp điểm (off-peak travel season).

Hành khách tại quầy thủ tục của hãng Thai Airways. Ảnh: The Nationthailand

Tại khu vực Đông Nam Á, đường bay Bangkok - Singapore sẽ giảm từ 5 xuống còn 4 chuyến mỗi ngày. Trong khi đó, các chặng bay đến Việt Nam chưa ghi nhận điều chỉnh nhưng các tuyến đến Phnom Penh (Campuchia) sẽ bị cắt giảm đáng kể trong suốt tháng 5.

Khu vực Bắc Á chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong kế hoạch này. Thai Airways sẽ tạm dừng hoàn toàn đường bay đến Cao Hùng (Đài Loan) từ ngày 8/5. Các thị trường trọng điểm như Seoul (Hàn Quốc) bị cắt giảm từ ba chuyến xuống còn một chuyến mỗi ngày; Bắc Kinh, Thượng Hải và Hong Kong cũng ghi nhận mức giảm tần suất từ 30% đến 50%.

Tại thị trường châu Âu, hàng loạt đường bay dài đến Frankfurt, Munich (Đức), Copenhagen (Đan Mạch) hay Stockholm (Thụy Điển) cũng bị cắt từ bay hằng ngày xuống còn 5 chuyến mỗi tuần nhằm tối ưu chi phí vận hành.

Cùng thời điểm, Cathay Pacific (Hong Kong) cũng công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 2% tổng số chuyến bay chở khách từ ngày 16/5 đến hết tháng 6/2026. Đáng chú ý, công ty con ở phân khúc giá rẻ của hãng là HK Express sẽ cắt giảm tới 6% số chuyến bay từ ngày 11/5.

Đại diện Cathay Pacific cho biết nguyên nhân trực tiếp dẫn đến quyết định này là do giá nhiên liệu bay leo thang, hệ lụy từ những căng thẳng địa chính trị kéo dài tại Trung Đông.

Dù vậy, CEO Ronald Lam vẫn khẳng định hãng sẽ kiên trì với kế hoạch tăng 10% công suất trong năm nay để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao đến Bắc Mỹ và Australia, sau khi các tuyến bay qua không phận Trung Đông bị gián đoạn vì xung đột quân sự.

Theo giới phân tích, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần với Iran, nhưng ngành hàng không toàn cầu vẫn chưa thể sớm "thở phào". Các chuyên gia cảnh báo nguồn cung nhiên liệu sẽ tiếp tục khan hiếm và đắt đỏ trong nhiều tháng tới, ngay cả khi Eo biển Hormuz được khai thông trở lại.

Dự kiến, lịch bay của các hãng sẽ chỉ ổn định trở lại từ tháng 7, khi áp lực chi phí được dự báo sẽ hạ nhiệt.

Tuấn Anh (Theo Reuters, Khaosodenglish)