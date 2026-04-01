Hãng bay giá rẻ áp dụng công nghệ để cắt giảm chi phí

Nhiều hãng hàng không giá rẻ ứng dụng internet vệ tinh và phần mềm nội bộ nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu cùng phí vận hành trong bối cảnh khủng hoảng nhiên liệu.

Các hãng bay chi phí thấp phụ thuộc vào lượng hành khách lớn và giá vé rẻ, biên lợi nhuận mỏng hơn và ít dư địa hơn để ứng phó các biến động về giá nhiên liệu cũng như gián đoạn tuyến bay so với các hãng truyền thống.

Phát biểu tại hội nghị hàng không Aviation Festival Asia (25-26/3) ở Singapore, lãnh đạo các hãng bay cho biết đang cố gắng cắt giảm chi phí, thay đổi lộ trình bay nhằm tránh chuyển toàn bộ gánh nặng chi phí tăng thêm sang hành khách.

Theo đó, nhiều hãng giá rẻ chuyển sang ứng dụng công nghệ để giảm chi phí. Ngày 26/2, Zipair, hãng hàng không giá rẻ của Nhật Bản, thông báo các chuyến bay của hãng sẽ được trang bị internet vệ tinh Starlink miễn phí cho hành khách.

Dịch vụ này cho phép hãng phát nội dung giải trí trực tiếp tới thiết bị của hành khách thay vì lắp đặt hệ thống giải trí trên máy bay nặng hơn, từ đó giảm chi phí bảo trì và tiêu hao nhiên liệu.

Các máy bay của hãng Air Asia, một hãng hàng không giá rẻ của Malaysia. Ảnh: Newsroom

Hãng SpiceJet của Ấn Độ cho biết công ty con SpiceTech phát triển phần mềm nội bộ phục vụ khách hàng và hệ thống vận hành, giúp hãng cắt giảm gần 80% nhà cung cấp công nghệ và giảm chi phí. Xung đột Trung Đông đã ảnh hưởng đáng kể đến số lượng chuyến bay lẫn doanh thu. Riêng đường bay từ Ấn Độ đến Dubai, UAE, đã có 77 chuyến mỗi tuần, theo Kamal Hingorani, Giám đốc khách hàng của SpiceJet.

"Chúng tôi phải điều chỉnh giá vé, đồng thời kích thích nhu cầu", Vissoth Nam, CEO AirAsia Campuchia, nói trong một phiên thảo luận hôm 26/3.

Ngày 26/3, Cơ quan Thông tin Đầu tư và Xếp hạng Tín dụng Ấn Độ đã hạ triển vọng ngành hàng không nước này từ "ổn định" xuống "tiêu cực", do đồng Rupee suy yếu so với USD và giá nhiên liệu tăng cao. Giá nhiên liệu trong tháng 3 cao hơn 5,4% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến tiếp tục tăng trong tháng 4.

Hingorani nhận định nếu giá nhiên liệu tăng đến mức khó kiểm soát, hãng "có thể sẽ phải tự gánh một phần chi phí", bởi việc áp dụng phụ phí nhiên liệu cao sẽ làm suy giảm nhu cầu. Sản xuất một lít nhiên liệu bay đòi hỏi nhiều dầu thô hơn so với xăng và dầu diesel, khiến bất kỳ sự thiếu hụt nào về dầu thô cũng gây tác động nghiêm trọng hơn đến thị trường này.

Không riêng hàng không giá rẻ, các hãng truyền thống cũng đối mặt khó khăn và cắt giảm, hủy hàng nghìn chuyến bay. Theo công ty phân tích hàng không Cirium, Anh, gần 7% trong tổng số hơn 104.600 chuyến bay toàn cầu đã bị hủy trong ngày 30/3, tương đương 7.049 chuyến, cao gần gấp đôi năm ngoái.

Máy bay của hãng United Airlines đậu trên đường băng đợi tiếp nhiên liệu. Ảnh: Reuters

Ngoài châu Á, các hãng hàng không quốc tế từ châu Âu, Phi, Nam Mỹ đang xây dựng các phương án dự phòng, bao gồm việc cố gắng tiếp nhiên liệu dọc đường bay đến/đi từ điểm đến, trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt nhiên liệu máy bay trở nên chưa từng có và giá tiếp tục leo thang.

Anh Minh (Theo Telegraph, CNBC)