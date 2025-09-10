Hamas tuyên bố lãnh đạo sống sót sau cuộc tập kích ở Qatar

Hamas cho biết một số thành viên đã thiệt mạng trong đòn tập kích của Israel nhằm vào Doha, nhưng dàn lãnh đạo cấp cao vẫn sống sót.

Suhail al-Hindi, quan chức chính trị Hamas, ngày 9/9 cho biết các lãnh đạo cấp cao của nhóm "vẫn sống sót" sau khi Israel tập kích tòa nhà tại thủ đô Doha của Qatar. "Israel đã thất bại trong chiến dịch ám sát những người anh em thuộc phái đoàn đàm phán", ông al-Hindi cho hay.

Tuy nhiên, nhóm vũ trang cũng xác nhận 6 người đã thiệt mạng trong đòn tấn công. Trong số nạn nhân có con trai ông Khalil al-Hayya, quyền lãnh đạo cánh chính trị của Hamas và thành viên chủ chốt của nhóm đàm phán, cùng Chánh văn phòng của ông và 3 thành viên khác.

Truyền thông địa phương đưa tin nạn nhân còn lại là Badr Saad Mohammed Al-Humaidi, sĩ quan an ninh Qatar. Bộ Nội vụ Qatar trước đó nói rằng một số nhân viên an ninh nước này đã bị thương trong vụ tấn công.

Khói bốc lên từ khu vực bị Israel tập kích ở Doha, Qatar, ngày 9/9. Ảnh: AP

Hamas cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không muốn đạt thỏa thuận hòa bình và cho rằng Mỹ phải chịu trách nhiệm liên quan, do Washington "tiếp tục ủng hộ" các hành động của Tel Aviv nhằm vào người dân Palestine.

Cuộc tập kích xảy ra chiều 9/9, các nhân chứng đã nghe thấy một số vụ nổ ở Doha và khói bốc lên từ quận Katara của thành phố. Không lâu sau đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) và cơ quan an ninh Shin Bet tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào ban lãnh đạo Hamas tại Doha.

Các quan chức quốc phòng Israel cho biết 10 tiêm kích nước này thả hơn 10 quả đạn trong đòn không kích, khẳng định tất cả đều trúng mục tiêu chỉ trong vài giây. Văn phòng Thủ tướng Israel tuyên bố đây là hoạt động hoàn toàn độc lập và do nước này thực hiện, nhấn mạnh Tel Aviv sẽ "chịu hoàn toàn trách nhiệm".

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó chỉ trích vụ tập kích, chỉ ra rằng Israel đã "đơn phương oanh tạc lãnh thổ Qatar, quốc gia có chủ quyền và đồng minh thân cận của Mỹ". "Qatar đang nỗ lực hết mình và dũng cảm chấp nhận rủi ro cùng chúng tôi để làm trung gian hòa bình. Điều này không thúc đẩy các mục tiêu của Israel hay Mỹ", bà nói.

Một số quốc gia tại khu vực Trung Đông. Đồ họa: BBC

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã cố gắng ngăn Israel tập kích vào Qatar, song thừa nhận nỗ lực này là quá muộn và bày tỏ bất ngờ trước hành động của Tel Aviv.

Hamas đặt trụ sở tại thủ đô Doha của Qatar trong nhiều năm qua. Quốc gia Trung Đông là một trong những bên trung gian quan trọng tham gia nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Hamas và Israel.

Qatar lên án mạnh mẽ vụ tấn công của Israel, tuyên bố "sẽ không dung thứ cho hành vi liều lĩnh này" và lên án Tel Aviv liên tục can thiệp vào an ninh khu vực. Dù vậy, giới chức Qatar khẳng định sẽ tiếp tục làm trung gian hòa giải cho đàm phán.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, Al Jazeera, Times of Israel)