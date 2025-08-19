Hamas chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới ở Gaza

Quan chức cấp cao Hamas thông báo nhóm đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn mới tại Gaza do các bên trung gian là Qatar và Ai Cập đưa ra.

"Chúng tôi đã chuyển lại phản hồi, nhất trí với đề xuất mới của các bên trung gian. Cầu xin Thượng đế hãy dập tắt ngọn lửa xung đột đang thiêu đốt người dân của chúng tôi", Bassem Naim, quan chức cấp cao của nhóm vũ trang Hamas, ngày 18/8 thông báo.

Một nguồn tin từ Hamas trước đó cho biết lực lượng này đã chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới tại Dải Gaza mà không đề nghị chỉnh sửa gì. Hai nước trung gian Ai Cập và Qatar nói đã chuyển văn kiện cho phía Israel, thêm rằng mọi chuyện giờ phụ thuộc vào Tel Aviv.

Theo hãng tin Al-Qahera có liên hệ với chính phủ Ai Cập, đề xuất bao gồm lệnh ngừng bắn ban đầu kéo dài 60 ngày, trả tự do cho một số con tin ở Dải Gaza, thả tù nhân Palestine và cho phép hàng viện trợ nhân đạo được vào vùng lãnh thổ.

Một nguồn tin từ nhóm vũ trang Hồi giáo Jihad Palestine, đồng minh của Hamas, cho biết các con tin còn lại sẽ được trả tự do trong giai đoạn hai, sau đó các bên sẽ đàm phán để đạt được thỏa thuận lớn hơn. Người này thêm rằng tất cả phe phái ở Dải Gaza đều ủng hộ đề xuất mới của Ai Cập và Qatar.

Trung tâm văn hóa Rashad al-Shawa bị phá hủy ở Gaza City hôm 18/8. Ảnh: AFP

Giới chức Israel chưa bình luận về thông tin. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuần trước cho biết nước này "sẽ chấp nhận thỏa thuận mà toàn bộ con tin được trả tự do cùng lúc và đáp ứng được các điều kiện để kết thúc chiến sự của chúng tôi".

Đề xuất mới được công bố một tuần sau khi nội các an ninh Israel phê duyệt kế hoạch tấn công, kiểm soát Gaza City, thành phố lớn nhất ở vùng lãnh thổ, và các trại tị nạn lân cận. Động thái đã vấp phải phản đối mạnh mẽ từ trong nước cũng như cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Netanyahu ngày 18/8 cho biết đã xem xét kế hoạch tiến hành chiến dịch mới ở Gaza trong cuộc gặp với giới chỉ huy quân sự Israel, đồng thời nhấn mạnh nhóm vũ trang Hamas "đang chịu sức ép rất lớn".

Ai Cập cùng ngày nói sẵn sàng tham gia bất kỳ lực lượng quốc tế nào được triển khai tới Dải Gaza, với điều kiện lực lượng này được thành lập theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và có "tầm nhìn chính trị" rõ ràng.

Nhóm vũ trang Hamas hồi tháng 10/2023 tập kích lãnh thổ Israel, sát hại hơn 1.200 người và bắt 251 con tin. 49 người hiện vẫn bị giữ ở Dải Gaza, trong đó 27 trường hợp được cho là đã chết.

Chiến dịch trả đũa của Israel ở Dải Gaza đã khiến hơn 62.000 người thiệt mạng, phần lớn là dân thường, theo số liệu của cơ quan y tế địa phương. Xung đột còn gây ra khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ, đẩy hàng triệu người vào cảnh đói ăn.

Phạm Giang (Theo AFP)