Hai siêu tàu dầu tiếp cận Iran giữa lệnh phong tỏa của Mỹ

Ít nhất hai tàu chở dầu cỡ lớn đã tiến vào vịnh Ba Tư, dường như đang hướng tới Iran, bất chấp lệnh phong tỏa được Mỹ áp đặt.

Công ty chuyên cung cấp dữ liệu và phân tích hàng hải Kpler cho biết tàu chở dầu RHN và Alicia hôm nay xuất hiện ở vịnh Ba Tư, gần bờ biển Iran, sau khi đi qua eo biển Hormuz. Hai tàu trước đó khai báo điểm đến là Iraq, nhưng đã chuyển sang trạng thái "chờ chỉ thị" khi đi qua eo biển.

RHN và Alicia đều có khả năng chở hơn 2 triệu thùng dầu, khiến chúng được xếp vào nhóm siêu tàu chở dầu thô.

Hãng thông tấn Fars News hôm 15/4 đưa tin một siêu tàu chở dầu của Iran đã vượt qua eo biển Hormuz hướng tới cảng Imam Khomeini, bất chấp lệnh phong tỏa đang được Mỹ áp đặt. Truyền thông Iran không nêu tên tàu dầu hay chi tiết về hành trình của nó.

Một tàu đi qua eo biển Hormuz ngày 12/4. Ảnh: Reuters

Quân đội Mỹ hôm 13/4 bắt đầu áp lệnh phong tỏa đối với "tàu thuyền mọi quốc gia đến và đi từ các cảng, khu vực ven biển của Iran".

Một lượng nhỏ tàu thuyền vẫn đi qua eo biển Hormuz trong hai ngày qua, dù quân đội Mỹ hôm 15/4 cho biết lệnh phong tỏa đã được thực thi đầy đủ trong 48 giờ đầu tiên. Bộ tư lệnh Trung tâm, cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, cùng ngày thông báo rằng 10 tàu đã bị buộc quay đầu và không chiếc nào đi qua eo biển Hormuz kể từ khi lệnh phong tỏa có hiệu lực.

Một siêu tàu dầu khác là Agios Fanouris I cùng tàu chở khí hóa lỏng G Summer cũng hiện diện tại vịnh Ba Tư sau khi vượt eo biển trong thời gian phong tỏa và khai báo điểm đến là Iraq. Tàu container Zaynar 2 và tàu chở hàng rỗng Neshat cũng đi qua eo biển ngày 14-15/4, sau đó xuất hiện gần cảng Bandar Abbas của Iran, theo nền tảng theo dõi hàng hải dân sự MarineTraffic.

Iran xuất khẩu 1,84 triệu thùng dầu thô mỗi ngày trong tháng 3 và 1,71 triệu thùng mỗi ngày tính đến thời điểm hiện tại trong tháng 4, so với mức trung bình 1,68 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2025, theo dữ liệu của Kpler.

Washington Post hôm 15/4 dẫn lời các quan chức Mỹ am hiểu tình hình cho biết Lầu Năm Góc đã điều động nhóm tác chiến tàu sân bay George H.W. Bush và nhóm tác chiến đổ bộ (ARG) Boxer để tăng cường lực lượng thực thi phong tỏa tại Trung Đông.

Hai nhóm tàu dự kiến hội quân với những chiến hạm đang làm nhiệm vụ gần Iran vào ngày 22/4, khi lệnh ngừng bắn giữa Washington và Tehran hết hạn.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 15/4 nói với các phóng viên rằng "phương án tốt nhất với Iran là đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Trump", trong đó có chấm dứt chương trình hạt nhân và mở cửa eo biển Hormuz. Bà cho biết hai bên vẫn tiếp tục đàm phán, có khả năng quan chức Mỹ và Iran sẽ gặp nhau trong những ngày tới.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)