Hải Phòng xây ba hầm chui để xóa điểm ùn tắc

TP Hải Phòng sẽ khởi công ba hầm chui tại nút giao Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong, Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp và Bùi Viện - Lê Hồng Phong với kinh phí hơn 2.300 tỷ đồng.

Theo phương án thiết kế, đường Bùi Viện sẽ có hai hầm chui tại nút giao với đường Võ Nguyễn Giáp và Lê Hồng Phong. Mỗi hầm dài 485 m, trong đó phần hầm kín dài 125 m, rộng 27 m, 6 làn xe, vận tốc thiết kế 70 km/h. Đảo xuyên bán kính 30 m, tổng mức đầu tư hai công trình hơn 1.380 tỷ đồng.

Hầm chui thứ ba nằm giữa đường Lê Hồng Phong giao với Nguyễn Trãi, dài 440 m, 6 làn xe, tổng đầu tư hơn 565 tỷ đồng. Ba dự án đều có hệ thống cây xanh, đèn tín hiệu, xây dựng từ nay đến năm 2027.

Phối cảnh nút giao Bùi Viện - Lê Hồng Phong.

Tuyến đường Bùi Viện khai thác từ năm 2020, kết nối quốc lộ 10 với cảng biển. Lưu lượng xe container đến cảng tăng cao khiến các nút giao với đường Võ Nguyên Giáp và Lê Hồng Phong thường xuyên ùn tắc và tai nạn.

Trong khi đó, nút giao Nguyễn Trãi - Lê Hồng Phong chịu áp lực lớn từ khi cầu Máy Chai thông xe, việc cải tạo hạ tầng trở thành yêu cầu cấp thiết.

Đường Lê Hồng Phong sẽ có hai hầm chui ở các núi giao với đường Nguyễn Trãi và đường Bùi Viện. Ảnh: Lê Tân

Khi hoàn thành, ba hầm chui giúp phân luồng xe container, giảm xung đột trực tiếp tại nút giao, giảm tải cho quốc lộ 5 đoạn qua nội thành. Các công trình cũng sẽ thay đổi diện mạo hạ tầng đô thị Hải Phòng, đảm bảo an toàn giao thông và kết nối thông suốt giữa các khu kinh tế, cảng biển và sân bay quốc tế Cát Bi.

Lê Tân