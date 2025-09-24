Hải Phòng sẽ lập khu thương mại tự do trong năm nay

Khu thương mại tự do Hải Phòng sẽ được thành lập trong 2025 sau khi hoàn tất các thủ tục, tạo dư địa tăng trưởng mới cho thành phố và cả nước.

Chủ trương này được Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thống nhất trong cuộc họp trong cuộc họp ngày 23/9.

Theo tờ trình của Đảng ủy UBND thành phố, khu thương mại tự do Hải Phòng được đề xuất có diện tích khoảng 6.292 ha, dự kiến đặt trong khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng và khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Đây sẽ là khu thương mại tự do tổng hợp đầu tiên của miền Bắc, kỳ vọng tạo cú hích cho tăng trưởng GRDP, tái cấu trúc chuỗi giá trị công nghiệp - logistics tại Hải Phòng và vùng Bắc Bộ.

Theo đề xuất, khu thương mại tự do sẽ được phân bố tại ba vị trí không liền kề, gắn với chức năng cốt lõi là sản xuất công nghiệp, cảng và logistics, thương mại - dịch vụ.

Trong đó, vị trí một nằm tại khu kinh tế ven biển phía Nam, thuộc xã Chấn Hưng và Hùng Thắng, diện tích khoảng 2.923 ha. Vị trí hai ở tại khu công nghiệp và phi thuế quan Nam Đình Vũ (1.077 ha) và vị trí ba ở trên đảo Cát Hải, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (2.292 ha).

Vị trí ba khu vực xây khu thương mại tự do ở Hải Phòng. Ảnh: Xuân Hoa

Khu thương mại tự do của Hải Phòng được chia thành hai giai đoạn phát triển chính. Giai đoạn đầu tới 2030, thành phố tập trung vào xây dựng nền tảng pháp lý, đầu tư hạ tầng, thí điểm cơ chế đặc thù và thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Sau khi thành lập khu thương mại tự do Hải Phòng năm nay, thành phố sẽ thí điểm các chính sách ưu đãi tại khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và khởi động đầu tư khu ven biển phía Nam.

Tới 2028, thành phố sẽ đẩy mạnh thu hút đầu tư, phê duyệt các phân khu chức năng, hoàn thiện hạ tầng logistics trọng yếu. Hải Phòng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mô hình quản lý hành chính - hải quan vào 2030.

Một góc cảng Lạch Huyện, nơi sẽ hình thành khu thương mại tự do ở Hải Phòng, tháng 1/2025. Ảnh: Lê Tân

Giai đoạn 2 (2030-2035), thành phố sẽ tập trung hoàn thiện toàn diện hạ tầng, mở rộng quy mô, triển khai ưu đãi sâu rộng và thúc đẩy tích hợp với hệ sinh thái công nghiệp - logistics.

Trong giai đoạn này, Hải Phòng hướng đến thu hút các dự án công nghệ cao, tài chính, công nghiệp sinh học, nghiên cứu và phát triển. Cùng với đó, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong vận hành cảng biển và logistics, tạo lợi thế cạnh tranh cho khu vực so với các mô hình tương tự trong khu vực.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết việc thành lập khu thương mại tự do là "bước đi chiến lược" nhằm tạo dư địa tăng trưởng mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển hiện đại, đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số.

Ông Châu yêu cầu lựa chọn phạm vi, ranh giới phù hợp với quy hoạch tổng thể, đảm bảo quốc phòng - an ninh và hài hòa lợi ích ngân sách. Đồng thời, mô hình quản lý cần bảo đảm "một cửa, một đầu mối", ứng dụng chuyển đổi số, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và minh bạch hóa hoạt động đầu tư.

Hải Phòng là thành phố ven biển và cảng biển quan trọng, trung tâm kinh tế, công nghiệp, văn hóa của vùng Duyên hải Bắc Bộ. Nửa đầu năm nay, GRDP thành phố ước tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 210.000 tỷ đồng. Tăng trưởng này chủ yếu nhờ đóng góp của các ngành công nghiệp - xây dựng (tăng gần 13%), dịch vụ (xấp xỉ 10%), và nông - lâm - thủy sản (4,3%).

Sau sáp nhập với Hải Dương từ 1/7, TP Hải Phòng mới có diện tích hơn 3.194 k2, dân số trên 4,6 triệu người và đứng thứ 2 cả nước về số bến cảng (51).

