Hải Phòng lập khu thương mại tự do

Khu thương mại tự do Hải Phòng có quy mô khoảng 6.292 ha, chia làm 3 vị trí thuộc các khu kinh tế ven biển của thành phố.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa ký quyết định thành lập khu thương mại tự do, với hai giai đoạn phát triển tới 2030 và 2035. Đây sẽ là khu thương mại tự do tổng hợp đầu tiên của miền Bắc, kỳ vọng tạo cú hích cho tăng trưởng GRDP, tái cấu trúc chuỗi giá trị công nghiệp - logistics tại Hải Phòng và vùng Bắc Bộ.

Theo đó, khu thương mại tự do Hải Phòng được chia làm 3 vị trí gắn với khu kinh tế ven biển và Đình Vũ - Cát Hải và phía Nam Hải Phòng. Trong đó, vị trí một có diện tích khoảng 2.923 ha, nằm trong khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, trên địa bàn xã Chấn Hưng và Hùng Thắng.

Vị trí thứ 2 với 1.077 ha ở khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thuộc phường Đông Hải. Cuối cùng, hơn 2.290 ha của khu thương mại tự do được bố trí thuộc đặc khu Cát Hải, trong phạm vi khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Vị trí các khu vực của Khu thương mại tự do TP Hải Phòng. Ảnh: BQL

Khu thương mại tự do của Hải Phòng được chia thành hai giai đoạn phát triển. Giai đoạn 1 (2025 - 2030) hoàn thiện khung pháp lý, hạ tầng. Một số cơ chế, chính sách sẽ được thí điểm tại khu vực thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Mô hình quản lý, vận hành và quy chế phối hợp trong quản lý hành chính, hải quan tại khu thương mại sẽ được nhà chức trách hoàn thiện trong giai đoạn này.

Ba năm tới, các chính sách thí điểm tại khu thương mại tự do sẽ được áp dụng với khu vực thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Đến 2030, các cơ chế thí điểm triển khai tiếp tại khu vực cuối cùng thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Hải Phòng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mô hình quản lý hành chính - hải quan vào 2030.

Giai đoạn 2 (2030 - 2035), thành phố sẽ hoàn thiện toàn bộ hạ tầng, ưu đãi sâu và thúc đẩy tích hợp với hệ sinh thái công nghiệp - logistics.

Trong giai đoạn này, Hải Phòng thu hút các dự án đầu tư vào các ngành có giá trị gia tăng cao như công nghiệp xanh - sinh học; dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu & phát triển (R&D), tư vấn, tài chính công nghệ để phục vụ các doanh nghiệp trong khu vực. Công nghệ số trong quản lý, vận hành cảng biển và hoạt động logistic được áp dụng để tối ưu hiệu quả, giảm chi phí.

Cụm cảng nước sâu Lạch Huyện nằm trong vị trí ba của khu thương mại tự do TP Hải Phòng. Ảnh: Lê Tân

Khu thương mại tự do TP Hải Phòng được định hướng trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Khu được tổ chức thành khu sản xuất; khu cảng và hậu cần cảng, trung tâm logistics, khu thương mại - dịch vụ.

Hoạt động, chính sách và tổ chức quản lý với khu này thực hiện theo Nghị quyết số 226/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng.

Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp, cung ứng dịch vụ hành chính công và hỗ trợ đầu tư, sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong khu thương mại tự do.

Sau sáp nhập với Hải Dương từ 1/7, TP Hải Phòng mới có diện tích hơn 3.194 k2, dân số trên 4,6 triệu người và đứng thứ 2 cả nước về số bến cảng (51).

Hải Phòng là thành phố ven biển và cảng biển quan trọng, trung tâm kinh tế, công nghiệp, văn hóa của vùng Duyên hải Bắc Bộ. Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) 9 tháng đầu năm, GRDP thành phố ước tăng 11,59% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 2 cả nước và đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương.

Thu ngân sách tăng trên 30,6% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư cao gấp gần 12 lần cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 36 tỷ USD. Công nghiệp, dịch vụ, thương mại, du lịch vẫn là những trụ cột, đóng góp vào tăng trưởng của thành phố Cảng.

Lê Tân