Hải Phòng làm đường kết nối với đô thị Hải Dương

Tuyến đường kết nối đô thị phía tây (Hải Dương cũ) với phía đông (TP Hải Phòng cũ) dự kiến dài 23,5 km, tổng mức đầu tư hơn 19.000 tỷ đồng.

Ông Đỗ Hữu Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hải Phòng, cho biết dự án sẽ được triển khai bằng hình thức đối tác công tư (PPP). Đây là một trong 16 dự án trọng điểm của thành phố khởi công trong năm 2026.

Tuyến đường kết nối vành đai I TP Hải Dương cũ với quốc lộ 10, đi qua các phường Nam Đồng, Ái Quốc, An Dương, An Phong, các xã Hà Tây, Thanh Hà, Hà Bắc, Hà Nam và xã Kim Thành.

Theo phương án đề xuất, tuyến đường có bề rộng 68 m gồm 6 làn cho xe tải, xe khách, ôtô lưu thông với tốc độ tối thiểu 80 km/giờ; đường song hành hai bên cho xe máy, ôtô với tốc độ tối đa 60 km/giờ; dải phân cách giữa dự trữ khoảng 15 m để phát triển vận tải công cộng hiện đại. Lộ giới hai bên là 21 m mỗi bên để xây dựng đường gom phục vụ phát triển hai bên tuyến.

Dự báo tỷ lệ tăng trưởng phương tiện vận tải của tuyến đường là 3,5-5%/năm, phát triển thêm quỹ đất hai bên đường vào khoảng 11.777 ha.

Bản đồ hướng tuyến kết nối Đông - Tây Hải Phòng. Ảnh: Xuân Hoa

TP Hải Phòng cũ và tỉnh Hải Dương cũ được kết nối thông qua quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 17B, quốc lộ 37 và tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng. Trong đó, quốc lộ 5 đang quá tải với lưu lượng xe container và xe tải nặng lớn, mặt đường thường xuyên bị hằn lún, xuống cấp nhanh. Các nút giao với khu công nghiệp (như Đại An, Phúc Điền tại Hải Dương) thường xuyên xảy ra xung đột giao thông vào giờ cao điểm. Các tuyến quốc lộ 17B, 37 nhỏ hẹp.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hiện đại và thông thoáng, song mức phí cao khiến nhiều doanh nghiệp vận tải và xe cá nhân vẫn ưu tiên lựa chọn quốc lộ 5 để tiết kiệm chi phí. Việc xây dựng tuyến đường kết nối theo trục Đông - Tây sẽ thúc đẩy cả hai đô thị Hải Phòng và Hải Dương cũ cùng phát triển, tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa và đi lại của người dân.

