Hai nhân viên CDC Quảng Trị bị điều tra tuồn kit test bán cho Việt Á

Lê Quang Việt, Đỗ Đình Phi, nhân viên Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Trị, bị cáo buộc lấy lô kit test PCR Covid-19 trị giá gần một tỷ đồng bán cho Việt Á, thu lợi bất chính.

Ngày 21/7, Việt, Phi, 40-42 tuổi, bị Công an Quảng Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam về tội Tham ô tài sản. Các bị can là nhân viên Khoa xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Trị.

Lê Quang Việt (thứ hai trái) nghe đọc lệnh khởi tố bị can, khởi tố vụ án. Ảnh: Công an Quảng Trị

Công an cáo buộc từ tháng 8/2020 đến 7/2021, nhân viên Việt và Phi được giao quản lý, sử dụng kit test PCR Covid-19 do Việt Á sản xuất. Cả hai đã lấy số kit test có giá trị gần một tỷ đồng bán lại cho chính Việt Á.

Hơn 6 tháng qua, từ khi khởi tố vụ án sai phạm tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á liên quan việc mua bán kit test PCR Covid-19, nhà chức trách đã bắt hơn 60 người trong đó có cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long; cựu chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh; một số lãnh đạo cấp vụ thuộc Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ; 37 người là giám đốc CDC, lãnh đạo và cán bộ y tế 15 tỉnh thành.

Hoàng Táo