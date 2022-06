Cựu bộ trưởng Y tế bị cáo buộc 'có vụ lợi' trong vụ Việt Á

C03 xác định cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long có "vụ lợi trong vụ án Việt Á" nên khởi tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ, thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết.

Chiều 30/6, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, tướng Thành, Cục phó Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) nói vụ án có 4 nhóm tội danh song "trung tâm là sai phạm liên quan đến sản xuất, thông đồng, móc ngoặc để vi phạm về đấu thầu và chi tiền % ngoài hợp đồng".

Theo đại diện C03, bộ kit xét nghiệm do Việt Á sản xuất là sản phẩm nghiên cứu đề tài cấp quốc gia. Bởi vậy, 3 triệu kit test nhanh Việt Á nhập khẩu từ Trung Quốc không liên quan vụ án. "Đây là hàng tài trợ chứ không có chuyện đưa vào dán tem mác của Việt Á", ông Thành nói.

Trước tin đồn ông Long cùng ông Nguyễn Quang Tuấn, Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đã tử vong khi bị tạm giam, C03 giải thích "đây là thông tin sai sự thật". Hai bị can vẫn đang được giam giữ "với chế độ đúng quy định, tâm lý bình thường".

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành tại họp báo. Ảnh: Phạm Dự

Chiều nay, liên quan vụ án mua bán kit test Việt Á xảy ra ở thành phố Hà Nội, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết đã khởi tố 3 vụ án xảy ra ở CDC Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông và Bệnh viện đa khoa Ba Vì. Cho hay 8 người đã bị khởi tố về hai tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, song ông Tùng không nêu cụ thể danh tính.

Về vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), đại diện Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết bước đầu đã chứng minh được các bị can nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD. Vụ án đang điều tra nên nhà chức trách chưa có con số chính xác. Quá trình điều tra sẽ làm rõ sai phạm của các cá nhân, tổ chức dù "bất kể là ai".

Sau 6 tháng đồng loạt điều tra các sai phạm liên quan Công ty Việt Á, Cơ quan điều tra Bộ Công an và công an các địa phương đã khởi tố hơn 70 người. Trong đó có cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng hàng loạt giám đốc CDC, cán bộ Sở Y tế các tỉnh. Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng cũng khởi tố một vụ án khác, bắt hai sĩ quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, để thu lợi bất chính và chi tiền ngoài hợp đồng, Việt Á đã nâng khống giá thiết bị, chi phí nguyên vật liệu đầu vào, xác định giá bán là 470.000 đồng/kit. Ngoài "bắt tay" với cán bộ, lãnh đạo các CDC để thông thầu, lãnh đạo Việt Á còn chi % ngoài hợp đồng gần 800 tỷ đồng cho nhiều cá nhân, đơn vị.

Tại họp báo chiều 30/6, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết sáu tháng đầu năm, việc đấu tranh, phòng chống tội phạm được Bộ Công an triển khai bằng các cách làm mới để ngăn chặn sự gia tăng. Trong sáu tháng, toàn quốc xảy ra hơn 19.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 9,94% so với cùng kỳ năm 2021), triệt phá hơn 300 băng nhóm tội phạm, bắt và vận động đầu thú hơn 2.700 người trốn truy nã.

Phạm Dự