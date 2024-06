Hai người nước ngoài bị truy nã vì vận chuyển trái phép hơn 50.000 tỷ đồng

Chen Yi Chung, cựu quyền tổng giám đốc SCB, cùng Chiu Bing Keung Kenneth đã xuất cảnh trước khi bị phát hiện giúp bà Trương Mỹ Lan vận chuyển trái phép hơn 50.000 tỷ đồng qua biên giới.

Chen Yi Chung, quốc tịch Hong Kong - Trung Quốc; Chiu Bing Keung Kenneth (quốc tịch Anh và Bắc Ireland, quản lý 11 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) truy nã về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo kết luận điều tra giai đoạn hai đại án Vạn Thịnh Phát, Chen và Chiu cùng 8 bị can khác là đồng phạm của bà Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) trong việc vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (tương đương 106.730 tỷ đồng) qua biên giới. Trong đó, Chen giúp bà Lan chuyển hơn 16.000 tỷ đồng; Chiu chuyển hơn 34.000 tỷ đồng.

Bà Trương Mỹ Lan trong phiên tòa hồi tháng 3. Ảnh: Như Quỳnh

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 10/2020 đến tháng 5/2021, với tư cách là quyền Tổng giám đốc SCB, Chen Yi Chung đã thực hiện 13 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, nhận tiền chuyển về Việt Nam cho các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Việc chuyển tiền thông qua các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần, vốn góp, hợp đồng vay tiền... giữa các công ty ở Việt Nam với các công ty, tổ chức nước ngoài.

Trong đó có 12 giao dịch chuyển tiền đi với tổng số tiền gần 674 triệu USD (tương đương hơn 15.000 tỷ đồng) và một giao dịch chuyển tiền về Việt Nam 35 triệu USD (khoảng 802 tỷ đồng).

Bà Lan khai đã chỉ đạo Chen Yi Chung phối hợp với các cá nhân tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và lãnh đạo SCB lập các hợp đồng khống, phê duyệt chuyển tiền. Kết quả nhận dạng qua ảnh, các bị can và những người liên quan khác đều nhận ra Chen Yi Chung.

Còn Chiu Bing Keung Kenneth được bà Lan giao quản lý 11 công ty, trong đó đứng tên đại diện theo pháp luật 6 công ty ở nước ngoài thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Chiu có hành vi tạo lập loạt hợp đồng khống giữa các công ty trong nước với công ty nước ngoài để làm hồ sơ chuyển tiền đi và ngược lại.

Từ năm 2014 đến 2022, tổng số tiền các công ty này đã chuyển đi là hơn 556 triệu USD (tương đương gần 13.000 tỷ đồng) và nhận về hơn 940 triệu USD (hơn 21.000 tỷ đồng). Tổng cộng, Chiu giúp và Lan chuyển hơn 34.000 tỷ đồng trái phép qua biên giới.

Theo C03, Chen và Chiu đã xuất cảnh ra nước ngoài, không xác định được đang ở đâu. Đến nay chưa có kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã hồi tháng 5. Do đã hết thời hạn điều tra, nên C03 tách hành vi của hai bị can ra để xử lý sau.

>>Danh sách 34 bị can

Ngoài hành vi vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới, bà Trương Mỹ Lan và 3 đồng phạm là Nguyễn Phương Anh, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula; Trịnh Quang Công, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý Acumen; Trương Khánh Hoàng, nguyên quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB còn bị đề nghị truy tố thêm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền.

Gần 30 bị can khác trong đó có Chu Lập Cơ (chồng bà Lan), Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) bị cáo buộc với vai trò đồng phạm về một trong các tội trên.

Ở giai đoạn một của vụ án, hồi tháng 4, bà Lan bị TAND TP HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án tử hình về các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và Tham ô tài sản.

Bà Lan bị cáo buộc trong 10 năm thâu tóm SCB đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong Hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10/2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi. Tuy nhiên, đến thời điểm xét xử sơ thẩm, đã có một số khoản vay đã được tất toán, bị cáo Lan cũng nộp thêm một số tiền khắc phục hậu quả nên còn bồi thường hơn 673.800 tỷ đồng.

Bà Lan và nhiều bị cáo khác đã kháng cáo bản án này, hiện chưa có thông tin về phiên phúc thẩm.

Hải Duyên