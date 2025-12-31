Hai khu công nghiệp ở Bắc Vân Phong được chấp thuận đầu tư

Khánh HòaHai khu công nghiệp Ninh Xuân 1,2 có tổng vốn hơn 8.600 tỷ đồng tại Khu kinh tế Vân Phong (khu vực Ninh Hòa – Bắc Vân Phong) vừa được tỉnh chấp thuận đầu tư.

Các quyết định được UBND tỉnh Khánh Hòa trao tại hội nghị công bố các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, ngày 31/12.

Theo đó, khu công nghiệp Ninh Xuân 1 do Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp - CTCP làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 4.630 tỷ đồng, quy mô gần 500 ha. Dự án hướng đến xây dựng khu công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án sản xuất công nghiệp theo quy hoạch.

Khu kinh tế Vân Phong, Khánh Hòa. Ảnh: CTCP

Khu công nghiệp Ninh Xuân 2 có quy mô 490 ha, do Công ty liên doanh TNHH Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) làm chủ đầu tư, tổng vốn hơn 4.000 tỷ đồng. Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, thu hút các dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao.

Cả hai dự án trên được thực hiện tại xã Tân Định và xã Tây Ninh Hòa thuộc Bắc Vân Phong. Thời gian hoạt động 70 năm, tiến độ thực hiện dự án không quá 60 tháng kể từ ngày giao và cho thuê đất.

Bên cạnh hai dự án trên, hội nghị cũng công bố và trao quyết định chấp thuận đầu tư khu công nghiệp Ninh Diêm 1 có tổng vốn đầu tư khoảng 2.834 tỷ đồng do Công ty cổ phần phát triển Ninh Khánh Land làm chủ đầu tư.

Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết ba dự án trên mang tầm chiến lực, mở ra hệ sinh thái hiện đại, giúp tỉnh tăng thu ngân sách, sớm giúp tỉnh hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Lãnh đạo UBND tỉnh cam kết luôn đồng hành, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. "Đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung công tác giải phóng mặt bằng, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh để doanh nghiệp làm dự án đúng tiến độ", ông Phong nói.

Khu kinh tế Vân Phong rộng khoảng 150.000 ha, trong đó hơn một nửa là diện tích mặt nước, còn lại là đất liền và đảo. Toàn khu được chia thành 19 phân khu, là một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa, hướng tới phát triển về cảng biển, dịch vụ hậu cần, đô thị, dịch vụ nghỉ dưỡng...

Bùi Toàn