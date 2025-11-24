Hai hồ chứa ở Khánh Hòa xả điều tiết đón mưa lớn

Hai hồ Sông Chò 1 và Suối Dầu bắt đầu điều tiết mực nước từ ngày 24/11 trong bối cảnh mưa lớn kéo dài, nhằm bảo đảm an toàn đập và tạo dung tích đón đợt mưa mới.

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 7 cho biết mực nước hồ Sông Chò 1 đang ở cao trình 164 m, đạt 84,3% dung tích thiết kế, lượng nước về 70-100 m3/s.

Từ 13h, hồ xả điều tiết 50 m3/s và tăng dần tùy diễn biến thời tiết; ban ngày xả nhiều hơn đêm giảm nhằm hạn chế tác động vùng hạ du gồm các xã Trung Khánh Vĩnh, Bắc Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Diên Lâm, Diên Thọ, Diên Khánh, Diên Lạc, Diên Điền và một số phường Nha Trang. Khi mực nước giảm về cao trình 157,7 m, đơn vị sẽ xem xét dừng xả để tiếp tục thi công.

Người dân xã Diên Điền lội nước đi nhận lương thực sau trận lũ, hôm 21/11. Ảnh: Bùi Toàn

Cùng ngày, Công ty Khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa ghi nhận mực nước hồ Suối Dầu ở cao trình 40 m, lượng về 71-75 m3/s. Hồ xả điều tiết từ 15h ngày 24 đến 28/11 với lưu lượng 30-80 m3/s; ban ngày xả cao, ban đêm giảm.

Đơn vị cảnh báo việc kết hợp xả lũ, mưa và triều cường có thể gây ngập cục bộ ở Suối Dầu, Cam Lâm, Suối Hiệp, Diên Lạc, Diên Khánh và ven sông Cái Nha Trang (phường Tây và Bắc Nha Trang).

Theo Chi cục Thủy lợi Khánh Hòa, 44 hồ chứa trên địa bàn đang tích 621 triệu m3 nước (82,6% dung tích), trong đó 41 hồ đang điều tiết với mức xả "không đáng kể" để bảo đảm an toàn và đón mưa mới.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh dự báo áp thấp nhiệt đới có thể vào Biển Đông ngày 25/11, khả năng mạnh lên thành bão và hướng vào Trung Bộ; không khí lạnh tăng cường từ đêm 24 khiến Khánh Hòa tiếp tục có mưa.

Mưa lớn những ngày qua khiến Khánh Hòa thiệt hại nặng nề với khoảng 15 người chết, ước tính kinh tế hơn 5.000 tỷ đồng, hơn 30.600 hộ với hơn 115.000 người bị ngập sâu 1-3 m. Nhiều tuyến giao thông như đèo Khánh Lê, Khánh Sơn sạt lở nghiêm trọng, tỉnh phải công bố tình huống khẩn cấp. Hệ thống giáo dục cũng ảnh hưởng lớn khi hàng nghìn trường phải đóng cửa, riêng thiệt hại cơ sở vật chất tại Khánh Hòa hơn 32,5 tỷ đồng.

Bùi Toàn