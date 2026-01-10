Hai cầu thủ Việt Nam bị kiểm tra doping

Arab SaudiNguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Bắc được đưa đi kiểm tra doping sau trận Việt Nam thắng Kyrgyzstan 2-1 ở lượt hai bảng A giải U23 châu Á 2026.

Trên sân King Abdullah tối 9/1, Nguyễn Xuân Bắc đá chính và rời sân ở phút 63 nhường chỗ cho Nguyễn Thái Quốc Cường. Cũng ở lượt thay này, Nguyễn Đình Bắc vào thế chỗ Nguyễn Quốc Việt.

Ngay sau trận, cả hai cầu thủ cùng tên Bắc được ban tổ chức yêu cầu đi thử doping. Trước đó, Việt Nam chưa có cầu thủ phải thực hiện thủ tục này tại kỳ giải trên đất Arab Saudi.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (áo đỏ) tranh chấp trong trận thắng Kyrgyzstan 2-1 ở lượt hai bảng A VCK U23 châu Á 2026, trên sân King Abdullah ở Jeddah, Arab Saudi ngày 9/1/2026. Ảnh: AFC

Kiểm tra doping thường có hai cách. Thứ nhất, ban tổ chức giải sẽ thông báo với đội về việc kiểm tra, sau đó lựa chọn ngẫu nhiên một vài cầu thủ sau trận để lấy mẫu thử. Cách thứ hai là đến ngẫu nhiên không thông báo trước ở địa điểm cầu thủ đang thi đấu.

Với trường hợp của Đình Bắc và Xuân Bắc, do vừa thi đấu cường độ cao và mất nước, cả hai phải uống thêm nước để có thể đi tiểu nhằm lấy một vài mẫu thử. Hai cầu thủ chỉ có thể rời phòng lấy mẫu thử vào lúc 21h30 ngày 9/1 (giờ Riyadh, tức 1h30 ngày 10/1 giờ Hà Nội), sau khi trận đấu kết thúc khoảng hai tiếng rưỡi.

Xuân Bắc sinh năm 2003, hơn Đình Bắc một tuổi. Cả hai đều là nhân tố chính dưới thời HLV Kim Sang-sik, lần lượt vô địch U23 Đông Nam Á 2025, giành HC vàng SEA Games 33 và thi đấu tại VCK U23 châu Á 2026.

Xuân Bắc (áo đỏ) tranh chấp bóng bổng với cầu thủ Kyrgyzstan. Ảnh: AFC

Trận này, sau 15 phút đầu bị dồn ép, Việt Nam bất ngờ mở tỷ số nhờ quả phạt đền của Khuất Văn Khang. Tuy nhiên, đại diện Trung Á vùng lên mạnh mẽ khiến hàng thủ Việt Nam mắc nhiều sai số. Phút 44, Nguyễn Hiểu Minh chuyền hỏng, tạo điều kiện cho Marlen Murzakhmatov sút xa gỡ hòa 1-1.

Khi trận đấu sắp vào những phút cuối hiệp hai, Việt Nam tiếp tục có bàn thắng sau một tình huống hậu phạt góc. Phạm Lý Đức tạt từ cánh phải đến cột gần để Lê Văn Thuận đánh đầu. Bóng đập chân Khristiyan Brauzman đổi hướng làm bó tay thủ môn Nurlanbekov.

"Chiến thắng này là thành quả nỗ lực suốt 90 phút của toàn đội", tiền vệ đội trưởng Khuất Văn Khang cho hay. "Trận đấu có nhiều diễn biến xảy ra, nhưng chúng tôi đã lường trước mọi tình huống từ ghi bàn trước hay bị gỡ hòa và vẫn quyết tâm giành chiến thắng".

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn, cầu thủ hay nhất trận, cũng cho biết đây không phải chiến thắng dễ dàng. "Chúng tôi cố gắng từng trận để hướng tới mục tiêu đi sâu nhất có thể", Sơn cho biết.

Sau hai lượt trận, Việt Nam toàn thắng trước Jordan (2-0) và Kyrgyzstan (2-1), để dẫn đầu bảng A với 6 điểm, hơn Jordan và Arab Saudi ba điểm. Ở trận cuối vòng bảng gặp chủ nhà Arab Saudi vào ngày 12/1, đội chỉ cần không thua là chắc chắn giữ được ngôi đầu.

