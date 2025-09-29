Hà Tĩnh, Nghệ An mất điện diện rộng do bão Bualoi

Gần 2,5 triệu khách hàng, tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền Trung (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) bị mất điện do bão số 10.

Sau hơn 7 giờ hoành hành, bão số 10 (Bualoi) gây thiệt hại nghiêm trọng cho lưới điện tại khu vực miền Trung.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (NPC, đơn vị quản lý cung ứng điện 27 địa phương từ Hà Tĩnh trở ra, trừ Hà Nội) cho biết tính đến sáng 29/9, gần 1,9 triệu khách hàng tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh vẫn bị mất điện do mưa lớn, giao thông chia cắt. Hiện tại, NPC mới cấp điện lại cho gần 62.900 khách hàng, tương đương khoảng 3,4% hộ dùng điện trên địa bàn.

Cụ thể, toàn bộ khách hàng tại Hà Tĩnh bị mất điện, nhiều cột điện tại các xã ven biển gãy đổ do bão. Điện lực địa phương đang khắc phục sự cố.

Thanh Hóa còn khoảng 337.900 khách hàng bị mất điện, 2.820 trạm biến áp và 65 đường dây trung thế (cấp điện áp 6-35 kV, truyền tải điện từ các trạm biến áp lớn về trạm phân phối nhỏ ở khu vực dân cư, khu công nghiệp...) gặp sự cố.

Nhiều cột điện dọc quốc lộ ven biển ở xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh bị đổ gãy do bão Bualoi, ngày 29/9. Ảnh: Đức Hùng

Tương tự, số khách hàng còn bị mất điện ở Nghệ An là 963.000. Khu vực này còn 9 trạm biến áp và 6.814 đường dây trung thế chưa được khôi phục sự cố do bão.

Trước đó khoảng 0h30 ngày 29/9, tâm bão Bualoi đi vào đèo Ngang, giáp ranh giữa Hà Tĩnh với Quảng Trị với sức gió cấp 117 km một giờ, cấp 11, giảm một cấp so với hai tiếng trước. Khoảng một tiếng sau đó, tâm bão gần như đứng yên, đến 1h30 mới đi sâu vào Hà Tĩnh.

Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC, đơn vị quản lý cung ứng điện cho khu vực miền Trung), họ đã khôi phục cấp điện cho gần hơn nửa triệu khách hàng, tương đương gần 69% bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi. Hiện trên 230.000 khách hàng bị mất điện, chủ yếu ở Quảng Trị (228.059 khách hàng) và Huế (2.267).

Công nhân điện lực xử lý sự cố lưới điện tại Thường Xuân, Thanh Hóa, ngày 28/9. Ảnh: NPC

Bão và hoàn lưu sau bão Bualoi vẫn gây ảnh hưởng trên diện rộng, mưa to gió lớn kéo dài, nhiều khu vực giao thông bị chia cắt, gây khó khăn và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ xử lý, khôi phục cung cấp điện. EVNNPC đã huy động 849 cán bộ, công nhân từ nhiều công ty điện lực để hỗ trợ, sớm khắc phục sự cố.

Ngày 24/9, bão Bualoi hình thành trên vùng biển phía đông Philippines, đến 26/9 vào nước này với sức gió cấp 12, làm 10 người chết, hơn 433.000 người di tản do rủi ro lở đất và ngập lụt. Tối 26/9, bão giảm xuống cấp 11, giật cấp 13, đi vào Biển Đông với tốc độ 30-35 km một giờ, trở thành cơn bão thứ 10 trên vùng biển này trong năm nay.

Bualoi di chuyển nhanh, khoảng 30-40 km một giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình, có xu hướng mạnh lên khi gần bờ. Đến trưa 28/9, bão mới giảm tốc còn 25 km một giờ khi ở ven biển Quảng Trị - TP Huế, duy trì cường độ cấp 12 cho tới cuối ngày.

Phương Dung