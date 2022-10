Phát biểu trong hội thảo “Phục hồi và phát triển ngành hàng không Việt Nam trong bối cảnh mới” hồi tháng 5, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn nhấn mạnh, vận tải hàng không là huyết mạch của mỗi quốc gia. Không chỉ trong phát triển kinh tế, hàng không còn giữ vai trò quan trọng với các vấn đề an ninh, quốc phòng và chủ quyền đất nước. Ngành hàng không phát triển kéo theo hàng loạt ngành khác phát triển. Tính toán của các chuyên gia quốc tế cho thấy, hàng không tăng trưởng 2,5% sẽ góp phần kích thích tăng trưởng GDP quốc gia 1%.



Do đó, việc phát triển sân bay là ưu tiên lâu dài cho phát triển kinh tế - xã hội của mỗi vùng, mỗi địa phương. Đặc biệt, tại những khu vực có địa hình phức tạp, cách trở về mặt địa lý như miền núi cao, hải đảo ở Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ…, sân bay giúp tiết kiệm thời gian, chi phí di chuyển, tạo động lực cho các hoạt động giao thương, kinh doanh với các tỉnh thành, vùng miền, giữa trong nước với thế giới.



Hạ tầng sân bay hoàn thiện cũng mang lại nhiều lợi ích xã hội như tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống, trợ giúp hoạt động cứu trợ cứu nạn, thiên tai khi cần thiết…



Mới đây, 15 địa phương trên cả nước đã đề xuất xây dựng thêm sân bay. Theo đại diện Tập đoàn Sun Group - đơn vị đã đầu tư sân bay Vân Đồn, thì việc các địa phương kêu gọi được nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân để xây dựng sân bay sẽ góp phần giảm gánh nặng ngân sách nhà nước, mở ra cơ hội phát huy tiềm lực, thế mạnh kinh tế xã hội nhờ giao thông thuận lợi. Bởi nếu so với các nước trong khu vực châu Á, mạng lưới sân bay của Việt Nam còn tương đối mỏng. Mật độ sân bay trên tổng diện tích chỉ ở mức trung bình.