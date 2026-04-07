Hà Nội, TP HCM sẽ kiểm định khí thải xe máy từ ngày 1/7/2027

Hà Nội, TP HCM sẽ tổ chức kiểm định khí thải xe môtô, xe máy từ 1/7/2027, các thành phố trung ương khác từ 1/7/2028, theo quyết định của Thủ tướng.

Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 13/2026 quy định lộ trình áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Thời điểm bắt đầu kiểm định khí thải xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông là từ ngày 1/7/2027 đối với Hà Nội và TP HCM; từ 1/7/2028 đối với các thành phố trực thuộc trung ương còn lại gồm Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ.

Từ 1/7/2030, việc kiểm định được áp dụng với 28 tỉnh. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể áp dụng sớm hơn.

Quyết định nêu rõ xe môtô (dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên) sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2008 áp dụng mức 1 - giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe môtô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2008 đến hết năm 2016, áp dụng mức 2; xe môtô sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30/6/2026 áp dụng mức 3; xe môtô sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 1/7/2026, áp dụng mức 4.

Xe gắn máy (dung tích xi lanh dưới 50 cm3) sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2016 áp dụng mức 1; xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30/6/2027 áp dụng mức 2; xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 1/7/2027 áp dụng mức 4.

Xe máy ở các đô thị lớn được kiểm soát khí thải từ 2027. Ảnh: Phạm Chiểu

Từ 1/1/2028, xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông tại Hà Nội và TP HCM phải đáp ứng quy định về khí thải mức 2 trở lên.

Xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông vào vùng phát thải thấp của TP Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo Nghị quyết của HĐND thành phố.

Cả nước hiện có hơn 74,3 triệu xe máy. Để kiểm định khí thải với số xe này, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết cần hơn 5.000 cơ sở thực hiện, tức cần hơn 5.000 bộ thiết bị đo khí thải, hơn 5.000 đăng kiểm viên cho công tác này. Phần lớn cơ sở kiểm định sẽ được đầu tư, tận dụng từ các đơn vị bảo dưỡng xe máy của doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam.

Theo Thông tư 92/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ bao gồm 4 mức giá trị cho phép đối với từng thông số hydrocacbon (HC), cacbon monoxit (CO) trong khí thải xe môtô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Giá trị giới hạn tối đa cho phép của các thông số CO, HC trong khí thải xe môtô, xe gắn máy lắp động cơ cháy cưỡng bức tham gia giao thông đường bộ được quy định trong bảng sau:

1 Các thông số khí thải Xe môtô, xe gắn máy Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 CO (% thể tích) 4,5 4,5 3,5 2,0 HC (ppm thể tích) Động cơ 4 kỳ 1.500 1.200 1.100 1.000 Động cơ 2 kỳ 10.000 7.800 2.000 2.000

