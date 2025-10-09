Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội thanh tra giá nhà ở xã hội

Cho rằng giá bán nhà xã hội tại Thủ đô có hiện tượng cao kỷ lục, Bộ Xây dựng đề nghị thành phố cho thanh tra, kiểm tra các dự án.

Nội dung trên được Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Văn Sinh nêu tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về tiến độ hoàn thành nhà xã hội, ngày 8/10.

Thứ trưởng Sinh đề nghị các chủ đầu tư nhanh chóng triển khai dự án, đảm bảo cất nóc phần thô và đủ điều kiện mở bán "chứ không chỉ bằng lòng việc xây xong móng".

Ông cũng đề nghị thành phố Hà Nội thanh tra, kiểm tra giá bán nhà ở xã hội bởi loại hình này đang có hiện tượng giá tăng vọt. Theo Thứ trưởng Xây dựng, nguyên nhân có thể do năng lực chủ đầu tư làm không tốt, kéo dài thời gian, phát sinh chi phí, đẩy giá cao và người dân phải chịu. Hoặc, chủ đầu tư lợi dụng thổi giá, làm nền tảng để các doanh nghiệp khác đẩy giá lên.

"Giá nhà xã hội tăng, cần Hà Nội phải kiểm soát ngay, ngăn chặn lợi dụng chính sách thông thoáng đẩy giá làm người dân khó tiếp cận", ông nói và đề nghị thành phố lập tổ công tác kiểm tra thực tế từng dự án ở địa phương.

Từ cuối 2024 đến nay, liên tiếp dự án nhà xã hội tại thủ đô được khởi công, nhưng giá có xu hướng tăng. Ba năm trước, giá mở bán loại nhà này dưới 20 triệu đồng một m2, đến nay liên tục xuất hiện nơi bán 25-29,4 triệu đồng.

Mức cao nhất hiện nay thuộc về khu nhà ở xã hội Thượng Thanh (tên thương mại Rice City Long Châu) với giá mở bán 29,4 triệu đồng một m2 (gồm VAT, chưa có kinh phí bảo trì). Người mua phải chi 940 triệu đến 2 tỷ đồng, tùy diện tích để sở hữu nhà tại đây.

Kỷ lục trước đó lần lượt thuộc về dự án của UDIC Hạ Đình, phường Định Công (25 triệu mỗi m2) và NHS Trung Văn ở Đại Mỗ (19,5 triệu đồng một m2).

Khu nhà xã hội tại ô đất CT4 thuộc dự án Thăng Long Green City đã hoạt động từ quý IV/2021. Ảnh: Viglacera

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Riêng năm nay, thủ đô cần hoàn thành 4.670 căn.

Sở Xây dựng cho biết đến nay, thành phố có một dự án đã hoàn thành với khoảng 1.340 căn hộ và 5 đủ điều kiện cung ứng ra thị trường (4.635 căn). Lũy kế giai đoạn 2021-2025, thành phố có 16 dự án đủ điều kiện mở bán với hơn 17.300 căn.

Ngoài ra, một số hồ sơ đang đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư xây dựng nhà xã hội. Trong đó, Sở đã báo cáo thẩm định 29 dự án với quy mô gần 70 ha, khoảng 28.300 căn hộ.

Qua kiểm tra thực tế, Bộ Xây dựng cho biết có 5 dự án đã hoàn thành phần thô và cất nóc với tổng 4.390 căn, đạt 94% kế hoạch đề ra. Các dự án tập trung ở khu vực Mê Linh, Đông Anh và Cổ Nhuế.

Dự án Số căn Nhà ở xã hội cho chiến sĩ Bộ Công an tại Cổ Nhuế 1.340 Nhà ở xã hội Kim Hoa tại Mê Linh 720 Nhà ở xã hội CT3, CT4 khu đô thị mới Kim Chung Đông Anh 1.104 Nhà ở xã hội tại Uy Nỗ, Đông Anh 466 Dự án Thanh Lâm Đại Thịnh tại Mê Linh 760

Bên cạnh các khu triển khai đúng tiến độ, Bộ cho biết còn dự án của Liên danh Công ty Bic Việt Nam và Công ty Him Lam Thủ đô tiến độ bị chậm, không thể hoàn thành trong năm nay.

Ngọc Diễm