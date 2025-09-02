VnExpress Thời sự
Thứ ba, 2/9/2025, 05:00 (GMT+7)

Quân nhân, xe pháo tiến vào điểm tập kết quanh quảng trường Ba Đình

Từ 3h ngày 2/9, đoàn xe tăng đã từ Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng di chuyển trên một tuyến phố để tập kết về đường Thanh Niên, chuẩn bị cho đại lễ A80 bắt đầu lúc 6h30.

Giờ Hà Nội (GMT+7)

Lịch trình diễu binh diễu hành sáng 2/9:

6h30: Bắt đầu diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.
- Mở đầu là Khối Không quân bay chào mừng

- Lần đầu diễu binh trên biển tại Cam Ranh (Khánh Hòa) được truyền hình ảnh về Ba Đình.

-61 khối diễu binh Quân đội, Công an

-Khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an

- 4 khối quân đội nước ngoài

-13 khối quần chúng
- Sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình, các khối sẽ di chuyển theo hướng:
+ Khối Nghi trượng:Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn
+ Khối đi bộ:
Hướng 1: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - Sân vận động Quần Ngựa.
Hướng 2: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền - Nhà hát Lớn.
Hướng 3: Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - Trần Nhân Tông - Công viên Thống Nhất.
+ Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo.
+ Khối Hồng kỳ: Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai - Sân vận động Quần Ngựa.
+ Khối xe cơ giới, pháo quân sự và xe đặc chủng:
Tuyến 1: Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
Tuyến 2: Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Trường đua F1.
+ Khối quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Di chuyển thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy. Xe mô hình rẽ vào Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức.
- 7h30: Bắt đầu chương trình giao lưu Quân - Dân tại cổng Sân vận động Quần Ngựa và sảnh chính Nhà hát Lớn.

  • 3h00

    Xe tăng tập kết vào vị trí xuất phát

    Đoàn xe tăng tham gia duyệt binh đi ra đường Cửa Bắc để về nơi tập kết. Hàng nghìn người dân thức trắng đêm trên tuyến đường này đã reo hò vang dậy cả tuyến phố.

    1-1756762670-7894-1756763016.jpg

    Xe tăng T-62 được Liên Xô phát triển từ đầu thập niên 1960, là một phiên bản cải tiến so với mẫu tăng T-54 rất thành công. T-62 có kíp lái 4 người; trọng lượng 37,5 tấn; dài 9,335 m; rộng 3,3m và cao 3,395 m. Xe được trang bị động cơ 580 mã lực với tốc độ tối đa 50 km/h. Ảnh: Nguyễn Đông

    2-1756762670-3014-1756763016.jpg

    Một số dòng xe tăng đã được cải tiến, hiện đại hóa như T54B/T55 - những "pháo đài thép" được vận hành bởi kíp 4 người, được trang bị pháo, súng máy phòng không. Ảnh: Nguyễn Đông

    3-1756762670-3388-1756763016.jpg

    Chiến sĩ lái xe chào người dân. Ảnh: Nguyễn Đông

    Dàn xe tăng tập kết tại Cửa Bắc
     
     

    Đoàn xe tăng đi qua phố Cửa Bắc. Video: Nguyễn Đông

    Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh bắt đầu lúc 6h30 ngày 2/9 bằng nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới Ba Đình, tiếp đó là 21 loạt đại bác tại sân vận động Mỹ Đình cùng lúc bài Tiến quân ca vang lên trên quảng trường Ba Đình. 6h50, Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và đến 7h05 là diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Từ 7h45 đến 9h45 là phần diễu binh diễu hành của hơn 16.000 người thuộc lực lượng vũ trang, 14 khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng của công an và 9.000 người thuộc 13 khối quần chúng, khối xếp hình xếp chữ và khối đồng diễn.

  • 3h05

    Xe chiến đấu bộ binh đi qua Quán Thánh

    05cb5f871b8d90d3c99c-175676312-4710-4451

    Xe tăng đi qua panô chào mừng 80 năm Quốc khánh tại khu vực Quán Thánh - Thanh Niên. Ảnh: Nguyễn Đông

    1206d027942d1f73463c-175676312-7804-3482

    Người dân hò reo khi dàn khí tài của Quân đội Nhân dân Việt Nam đi qua. Ảnh: Nguyễn Đông

    9d069716d21c5942000d-175676312-1678-3858

    Xe chiến đấu bộ binh XCB-01, sản phẩm do Tổng cục Công nghiệp quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, phát triển. Ảnh: Nguyễn Đông

  • 06h15

    Hà Nội sẵn sàng cho đại lễ

    Trước chính lễ, 18 khối đứng đã vào vị trí trong sân quảng trường Ba Đình; 43 khối đi xếp đội hình theo thứ tự từ sân quảng trường đến đầu đường Hùng Vương giao với Quán Thánh. Phía sau hàng trăm xe pháo quân sự của bộ đội Tăng Thiết giáp; Pháo binh - Tên lửa; Pháo binh Tên lửa bờ Hải quân; Thông tin liên lạc - Tác chiến điện tử; Hóa học - Công binh; xe đặc chủng Công an xếp hàng. Đội hình kéo dài từ đầu đường Hùng Vương qua Thanh Niên tới Nghi Tàm.

    Trên sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu lựu pháo 105 mm đã sẵn sàng khai hỏa 21 loạt đại bác chào mừng. Nghi thức do bộ đội Lữ đoàn Pháo binh 45 - đơn vị 15 năm kiêm nhiệm bắn pháo lễ trong các sự kiện trọng đại đất nước, đón thượng khách. Tiếng pháo lễ được truyền đến Ba Đình từ hệ thống thông tin do Binh chủng Thông tin liên lạc đảm nhận. Đạn pháo lễ là loại chuyên dụng, chỉ có thuốc phóng, không đầu đạn để đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh. Lực lượng an ninh đã thiết lập hàng rào barie ngăn người dân ở khoảng cách gần trăm mét.

