Quân nhân, xe pháo tiến vào điểm tập kết quanh quảng trường Ba Đình

-
3h00
Xe tăng tập kết vào vị trí xuất phát
Đoàn xe tăng tham gia duyệt binh đi ra đường Cửa Bắc để về nơi tập kết. Hàng nghìn người dân thức trắng đêm trên tuyến đường này đã reo hò vang dậy cả tuyến phố.
Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh bắt đầu lúc 6h30 ngày 2/9 bằng nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới Ba Đình, tiếp đó là 21 loạt đại bác tại sân vận động Mỹ Đình cùng lúc bài Tiến quân ca vang lên trên quảng trường Ba Đình. 6h50, Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và đến 7h05 là diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Từ 7h45 đến 9h45 là phần diễu binh diễu hành của hơn 16.000 người thuộc lực lượng vũ trang, 14 khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng của công an và 9.000 người thuộc 13 khối quần chúng, khối xếp hình xếp chữ và khối đồng diễn.
-
3h05
Xe chiến đấu bộ binh đi qua Quán Thánh
-
06h15
Hà Nội sẵn sàng cho đại lễ
Trước chính lễ, 18 khối đứng đã vào vị trí trong sân quảng trường Ba Đình; 43 khối đi xếp đội hình theo thứ tự từ sân quảng trường đến đầu đường Hùng Vương giao với Quán Thánh. Phía sau hàng trăm xe pháo quân sự của bộ đội Tăng Thiết giáp; Pháo binh - Tên lửa; Pháo binh Tên lửa bờ Hải quân; Thông tin liên lạc - Tác chiến điện tử; Hóa học - Công binh; xe đặc chủng Công an xếp hàng. Đội hình kéo dài từ đầu đường Hùng Vương qua Thanh Niên tới Nghi Tàm.
Trên sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu lựu pháo 105 mm đã sẵn sàng khai hỏa 21 loạt đại bác chào mừng. Nghi thức do bộ đội Lữ đoàn Pháo binh 45 - đơn vị 15 năm kiêm nhiệm bắn pháo lễ trong các sự kiện trọng đại đất nước, đón thượng khách. Tiếng pháo lễ được truyền đến Ba Đình từ hệ thống thông tin do Binh chủng Thông tin liên lạc đảm nhận. Đạn pháo lễ là loại chuyên dụng, chỉ có thuốc phóng, không đầu đạn để đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh. Lực lượng an ninh đã thiết lập hàng rào barie ngăn người dân ở khoảng cách gần trăm mét.