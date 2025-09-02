Quân nhân, xe pháo tiến vào điểm tập kết quanh quảng trường Ba Đình

3h00 Xe tăng tập kết vào vị trí xuất phát

Đoàn xe tăng tham gia duyệt binh đi ra đường Cửa Bắc để về nơi tập kết. Hàng nghìn người dân thức trắng đêm trên tuyến đường này đã reo hò vang dậy cả tuyến phố.

Xe tăng T-62 được Liên Xô phát triển từ đầu thập niên 1960, là một phiên bản cải tiến so với mẫu tăng T-54 rất thành công. T-62 có kíp lái 4 người; trọng lượng 37,5 tấn; dài 9,335 m; rộng 3,3m và cao 3,395 m. Xe được trang bị động cơ 580 mã lực với tốc độ tối đa 50 km/h. Ảnh: Nguyễn Đông

Một số dòng xe tăng đã được cải tiến, hiện đại hóa như T54B/T55 - những "pháo đài thép" được vận hành bởi kíp 4 người, được trang bị pháo, súng máy phòng không. Ảnh: Nguyễn Đông

Chiến sĩ lái xe chào người dân. Ảnh: Nguyễn Đông

Dàn xe tăng tập kết tại Cửa Bắc Đoàn xe tăng đi qua phố Cửa Bắc. Video: Nguyễn Đông

Theo kế hoạch, Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh bắt đầu lúc 6h30 ngày 2/9 bằng nghi thức rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh tới Ba Đình, tiếp đó là 21 loạt đại bác tại sân vận động Mỹ Đình cùng lúc bài Tiến quân ca vang lên trên quảng trường Ba Đình. 6h50, Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và đến 7h05 là diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Từ 7h45 đến 9h45 là phần diễu binh diễu hành của hơn 16.000 người thuộc lực lượng vũ trang, 14 khối xe pháo quân sự, xe đặc chủng của công an và 9.000 người thuộc 13 khối quần chúng, khối xếp hình xếp chữ và khối đồng diễn.