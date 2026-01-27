Hà Nội nghiên cứu mở rộng trục Lê Duẩn - Giải Phóng lên 90 m

Hà Nội dự kiến chỉnh trang, mở rộng tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thành phố với quy mô mặt cắt ngang 90 m nhằm giảm ùn tắc và tăng kết nối khu vực phía Nam.

Sáng 27/1, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua sơ bộ một số nội dung chủ trương triển khai dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao.

Dự án hướng tới hình thành tuyến đường trục hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, phục vụ nhu cầu đi lại giữa khu vực trung tâm Hà Nội với các khu đô thị lớn phía Nam, đồng thời tăng cường kết nối Thủ đô với các tỉnh. Tuyến cũng được kỳ vọng góp phần tái cấu trúc đô thị dọc Quốc lộ 1A và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Phạm vi nghiên cứu dự án đi qua 11 phường gồm Văn Miếu, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở và 10 xã gồm Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên.

Tổng chiều dài tuyến dự kiến khoảng 36,3 km, mặt cắt ngang 90 m, tổng mức đầu tư sơ bộ gần 153.000 tỷ đồng. Các thông số này sẽ tiếp tục được rà soát khi lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và hoàn thiện trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự án.

Quốc lộ 1A đoạn Ngọc Hồi đang được mở rộng lên 40 mét, dự kiến hoàn thành trong quý I/2026. Ảnh: Phạm Chiểu

Dự án dự kiến thực hiện theo hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao, thanh toán bằng quỹ đất và các hình thức khác theo quy định. Quỹ đất thanh toán sẽ được xác định trong các bước tiếp theo.

Trục Lê Duẩn - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Quốc lộ 1A dài hơn 36 km là tuyến hướng tâm quan trọng của Hà Nội, kết nối trung tâm thành phố với khu vực phía Nam và các tỉnh đồng bằng sông Hồng, trục giao thông Bắc Nam. Hiện lưu lượng phương tiện tăng nhanh trong khi hạ tầng chưa đồng bộ, khiến tuyến này thường xuyên xảy ra ùn tắc.

Đoạn qua khu vực nội đô hiện có mặt cắt ngang 30-40 m. Từ ga Văn Điển đến ranh giới Hà Nội - Ninh Bình, nhiều đoạn mặt đường hẹp, một số đoạn đang được mở rộng lên khoảng 40 m, trong khi các đoạn chưa cải tạo chỉ rộng 10-15 m, tương đương 2-4 làn xe.

Võ Hải