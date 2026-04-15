Hà Nội mở rộng quốc lộ 1 lên 10 làn xe

36,3 km quốc lộ 1 từ hầm Kim Liên đến nút giao cầu Giẽ được mở rộng lên 90 m, trong đó đường chính 10 làn xe, đường gom hai bên mỗi bên 3 làn.

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt phương án, vị trí quốc lộ 1, tỷ lệ 1/500, đoạn từ vành đai 1 - hầm Kim Liên đến nút giao cầu Giẽ.

So với phạm vi nghiên cứu dự án được HĐND thành phố thông qua chủ trương hồi cuối tháng 1, phương án này thu hẹp phạm vi, điểm đầu từ hầm Kim Liên thay vì từ đầu đường Lê Duẩn, các phường xã chịu ảnh hưởng giảm từ 21 xuống 18.

Cụ thể, tuyến đường đi qua các phường, xã: Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

Đường Giải Phóng, đoạn đầu quốc lộ 1. Ảnh: Phạm Chiểu

Điểm đầu tại nút giao với vành đai 1 (hầm Kim Liên), điểm cuối tại nút giao cầu Giẽ (xã Đại Xuyên). Hướng tuyến cơ bản bám theo đường hiện có, riêng đoạn qua ga Phú Xuyên được nắn chỉnh không đi theo đường hiện trạng để tận dụng phần đất của ga sau khi dịch tuyến đường sắt quốc gia.

Đường chính rộng 10 làn xe (39,5 m), đường gom hai bên mỗi bên 3 làn xe (23 m), các dải phân cách giữa (7,5 m), dải phân cách bên (2 m) và hè hai bên (18 m). Một số đoạn tuyến được mở rộng cục bộ để đảm bảo các yêu cầu tổ chức giao thông và phù hợp với hiện trạng.

Tuyến đường có 11 nút giao thông chính gồm: giao với vành đai 1 (đầu tuyến), vành đai 2, vành đai 2,5, đường 70, vành đai 3, vành đai 3,5, vành đai 4, tỉnh lộ 427 (cầu Dương Trực Nguyên), trục giao thông chính khu đô thị thể thao Olympic, vành đai 4,5 và nút cầu Giẽ (cuối tuyến).

Quốc lộ 1 qua Hà Nội (màu cam) sẽ được mở rộng lên 90 m. Đồ họa: Tâm Thảo

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao kiểm tra, xác nhận hồ sơ phương án, vị trí tuyến đường theo quyết định phê duyệt; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất việc kiểm soát quy hoạch không gian hai bên tuyến đường; tổ chức lập Quy hoạch phân khu, Quy hoạch chi tiết các đoạn tuyến hai bên đường; rà soát thống nhất với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

UBND các phường, xã quản lý quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng công trình dọc tuyến đường theo phương án tuyến được duyệt; kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch.

Tập đoàn Vingroup có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã có tuyến đường đi qua và đơn vị liên quan tổ chức công bố hồ sơ phương án, vị trí tuyến tỷ lệ 1/500; hoàn thiện phương án thiết kế các nút giao với vành đai, trục đô thị trình Sở Xây dựng xem xét.

Trước đó hôm 27/1, HĐND TP Hà Nội thông qua sơ bộ một số chủ trương triển khai dự án trục không gian quốc lộ 1 gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao.

Dự án hướng tới hình thành tuyến đường trục hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, phục vụ nhu cầu đi lại giữa trung tâm Hà Nội với các khu đô thị lớn phía Nam, đồng thời tăng cường kết nối Thủ đô với các tỉnh. Tuyến đường cũng được kỳ vọng góp phần tái cấu trúc đô thị dọc quốc lộ 1 và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Đoạn qua khu vực nội đô hiện có mặt cắt ngang 30-40 m. Từ ga Văn Điển đến ranh giới Hà Nội - Ninh Bình, nhiều đoạn mặt đường hẹp, một số đoạn đang được mở rộng lên khoảng 40 m, trong khi các đoạn chưa cải tạo chỉ rộng 10-15 m, gồm 2-4 làn xe.

